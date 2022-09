Tamara Falcó cuenta el papel qué jugó Isabel Preysler en su ruptura con Íñigo Onieva: "Hija, hay más vídeos"

Tamara Falcó ha reaparecido este jueves en El hormiguero, programa en el que colabora, tras confirmar su ruptura con Íñigo Onieva. La marquesa ha explicado cómo vivió el desengaño amoroso desde que recibió los vídeos de la infidelidad del empresario hasta que rompió con él. Incluso ha contado qué papel jugó su madre, Isabel Preysler, en su decisión.

La aristócrata conoció el pasado jueves la existencia de un vídeo donde Onieva aparecía besando a una chica en un festival de EE UU. Unas horas antes, ambos celebraban que iban a casarse el próximo verano. Nada parecía ir mal entre ellos, por lo que Falcó le dio un voto de confianza.

Con tal de quitarle hierro al asunto, el diseñador de coches le dijo que estaba circulando una grabación de 2019. Falcó lo creyó y, como estaba en una fiesta con él y algunos compañeros del programa, decidió disfrutar del momento. Sin embargo, no sabía que lo peor estaba por llegar.

Cuando el vídeo llegó a manos de Preysler, esta le dijo a su hija: "Tamara, se está montando una...". "Yo le dije que no se preocupara, que era de 2019, y me aconsejó contarlo. Fue Íñigo el que le dijo a mi madre: 'No te preocupes, Isabel, sin problema'", ha contado la colaboradora.

Su progenitora le dijo que, por el momento, se mantuviera callada: "Tamara, tú no digas nada, eh, no digas nada', me dijo, porque yo soy muy bocazas". A la mañana siguiente le dijo a su madre que el tema estaba "zanjado", y le pidió que creyera a su prometido hasta que se demostrara lo contrario.

Falcó ha reconocido que la socialite estaba "muy preocupada" por ella, así que, para tranquilizarla, le aseguró que iba a tomar "la decisión correcta". Al cabo de unas horas, al ver el resto de grabaciones, y tras hablar de la situación con su entorno cercano, decidió poner punto final a su relación.

Ahora sabe que el empresario no es para ella, y agradece que este giro de los acontecimientos le haya abierto los ojos. "No siento dolor por lo que he perdido", ha zanjado. Tiene el apoyo de su familia y sus amigos, y sabe que vendrán cosas mejores. Se lo ha indicado "la virgen".