Gobierno y Generalitat firman un protocolo para construir 1.500 viviendas sociales en nueve municipios metropolitanos

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, ha firmado con la Generalitat un protocolo para construir 1.500 viviendas en alquiler asequible o social en los municipios del Arco Metropolitano de Barcelona, que se destinarán a familias o unidades de convivencia con "recursos limitados".

En un comunicado este viernes, el Gobierno ha explicado que edificarán "prioritariamente" en suelos públicos, según el acuerdo con la Generalitat y la Associació del Arc Metropolità de Barcelona.

Sánchez ha destacado que se plantea la construcción de 1.500 viviendas en el Arco Metropolitano de Barcelona, que está conformado por nueve municipios (Martorell, Vilafranca del Penedès, Mollet, Granollers, Vilanova i la Geltrú, Rubí, Mataró, Sabadell y Terrassa) y se trabajará para aumentar la cifra.

La ministra ha asegurado que no escatiman en recursos porque "no hay auténtica democracia sin justicia social y no hay justicia social sin vivienda digna" y, por ello, ha firmado este acuerdo que forma parte del Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible.

Además ha sostenido que "la estrategia más eficaz para moderar los precios es aumentar la oferta y proteger la vivienda pública y que con esta futura Ley de Vivienda se impide que pueda enajenarse".

Para este plan ya se han destinado en Cataluña un total de 17 millones de euros y este año se realizará una nueva transferencia de otros 17 millones, presupuesto con el que se están promoviendo cerca de 5.000 viviendas en alquiler asequible en esas zonas, 3.600 de ellos en Barcelona ciudad, de los cuales 650 ya están en marcha.

En el marco del Plan de Recuperación, Transformación yResiliencia, el ministerio ya ha transferido a la Generalitat más de 80,8 millones este año para la construcción de vivienda en alquiler social, y para 2023 están previstos otros 80,8 millones, que suman un total de 161 millones con los que construirán 3.234 viviendas.

En el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, se han suscrito 37 acuerdos para promover 1.148 viviendas en alquiler enBarcelona, Girona y Lleida, y Sánchez ha manifestado que el Plan Estatal 2022-2025 contempla 209 millones.

La ministra también ha hecho referencia al Bono de Alquiler Joven en Cataluña, que asciende a 58 millones y asegura que "llegará a 14.000 jóvenes".

Con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se prevé rehabilitar 8.700 viviendas en varios municipios del Área Metropolitana de Barcelona.

La ministra ha recordado que se han transferido 186 millones de euros para el plan y que todos los hogares catalanes pueden solicitar ayudas para rehabilitación.

En 2022, el ministerio va a transferir otros 224,5 millones más para impulsar las actuaciones de regeneración energética para barrios, edificios y viviendas.