Planes para el fin de semana: el hilo que trama la voluntad de creer

Este hilván de propuestas que se convierte en trama de Madrid cada fin de semana, encuentra en la exposición dedicada a la diseñadora Sybilla el primero de sus planes. A él se suma el estreno de uno de los autores teatrales más incisivos de la actualidad en las Naves del Español; variados conciertos de fin de semana en Madrid Live Experience, con opciones familiares; actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología para la tarde noche del viernes, también orientadas a niños y jóvenes; una de las mejores formaciones sinfónicas del planeta operístico que conjugará a Beethoven con Mahler; y, como gran contraste, talleres que nos acercarán a la vida más rural, a la tierra que nos nutre y la lana que nos abriga.

1. Teatro. 'La volultad de creer' de Pablo Messiez

Una escena de 'La voluntad de creer' de Pablo Messiez Laia Nogueras

Pablo Messiez deja una puerta abierta al exterior de Matadero antes de la hora prevista para el inicio de la obra, mientras el público ocupa sus localidades y los actores se dirigen a algunos de los espectadores, mencionando sus gestos o preguntando por sus nombres. "Me estás haciendo una fotografía, ¿cómo te llamas?", me preguntaba Claudia, embarazada, justo después de hacerle esta foto, no como reproche sino como constatación de un instante capturado.

María Fantini me mira mientras la fotografío en 'La voluntad de creer' Adolfo Ortega

Le respondí a ella, al personaje y a María Fantini, a las dos al mismo tiempo. La luz de la tarde penetra en el escenario. Es extraño ver luz natural en una sala de teatro -la dejaba pasar hace unos días Carmelo Gómez, abriendo las ventanas del Teatro Abadía-. Un haz de realidad ajeno a la representación que se funde en la sala y confunde al espectador, cuyo nombre además puede ser citado por los actores a lo largo de la representación.

La voluntad de creer se desarrolla en paralelo a la película Ordet (1955, Carl Theodor Dreyer) La palabra, una de las obras más emocionantes jamás filmada, que puede atisbarse en un pequeño televisor a pie de escena. Terreno sagrado el que pisa el autor y director argentino, del que sale más que airoso.

Todo gira alrededor de Johannes/Juan, el profeta, el que se cree Jesús de Nazaret o quizás lo sea, ante la mirada de los actores daneses en la película de Dreyer, o entre su variopinta familia en la propuesta de Messiez. José Juan Rodriguez habita la sala Max Aub creyéndose Hijo de Dios, se sienta entre el público, entra y sale del cuadrilátero blanco que poco a poco queda arropado entre paredes móviles hasta reconstruir la estancia donde se aguarda el milagro. En Juan aflora la sensación del que es ajeno a todo, al que todos compadecen y nadie cree… hasta que han de creerle.

Sus tres hermanas son opuestas, divergentes, ajenas unas a las otras, casi como en cualquier familia. A ellas se suman dos intrusos, un doctor y Claudia -quien me señalaba en la foto- y que protagoniza una relación de pareja que cruza la obra de lado a lado, como esa diagonal que recorre buscando a Amparo para fundirse en la confesión de un yo desdoblado.

Los actores de 'La voluntad de creer' en las Naves del Español Adolfo Ortega

Rebeca Hernando compone una interpretación antológica como esa hermana mayor que casi parece la madre de todos. Chispeante, tajante y tronchante. Los diálogos que se alternan bajo combinaciones sugerentes siempre despiertan nuestro interés, acompasados y en armónicas transiciones. El equilibrio entre la espiritualidad y lo mundano se calibra con especial maestría para redondear una función que desemboca en un final conmovedor, tras levantarnos una risa con la tapa de un ataúd. Lo más difícil. No se la pierdan.

2. Exposición. 'Sybilla. El hilo invisible' en Sala Canal

Diferentes niveles de la exposición dedicada a Sybilla en la Sala Canal de Isabel II Adolfo Ortega

La Comunidad de Madrid dedica una exposición a la diseñadora Sybilla en la Sala Canal de Isabel II. Sybilla es una modista fundamental en la historia reciente, reconocida por su dominio de la técnica y su estilo poético e íntimo, en una carrera desarrollada durante 40 años con Madrid como epicentro. Se propone un recorrido por los 80 conjuntos de indumentaria y otros 80 documentos, entre fotografías, revistas, reportajes de prensa y otros objetos de archivo. Más de 160 obras que adentran al público en el universo de Sybilla a través de las cinco secciones en las que se articula: El hilo que hilvana, El hilo que urde, El hilo que trama, El hilo del tiempo y Un hilo de voz.

"No es tanto una exposición en sentido cronológico, sino que pretende ayudarnos a entender cómo trabajaba Sybilla", nos indica la comisaria de la muestra, Laura Cerrato Mera, que acompaña a 20minutos en una visita marcada por la elegancia y una sutil estética. Las tres primeras secciones exhiben los vestidos más icónicos. En ellas se advierten los rasgos básicos de su trayectoria: el uso de tejidos cada vez más nobles y el gran dominio de la técnica, que dan lugar a una producción única, armónica y en gran consonancia con la naturaleza. La famosa modista siempre ha huido del encasillamiento y eso parece traducirse en piezas donde aúna lo sofisticado con lo natural, consiguiendo maridajes casi imposibles.

Dos modelos de Sybilla entre lo natural y lo sofisticado Adolfo Ortega

"Sybilla siempre toma como punto de partida el mundo del arte -nos comenta Laura Cerrato- y hay cuatro códigos constantes en su trabajo: pintar con tela, componiendo una especie de cuadro; lo escultórico, creando vestidos a través de volúmenes, relieves y bajorrelieves; lo arquitectónico, imaginando formas desde el patronaje, a través de estructuras; y el cuarto código, transversal a los anteriores, es el sentido de lo transformable, ya que para Sybilla es importante que los vestidos se puedan poner de diferentes maneras, que sean versátiles, reversibles y puedan incluso superponerse" nos

El hilo del tiempo reúne una selección de recortes de prensa, revistas, invitaciones de gran calidad artística y fotografías. "Ella siempre ha considerado que sus obras no estaban acabadas hasta que no se les tomaban fotografías". Por ello, el trabajo con fotógrafos y diseñadores gráficos ha sido siempre de vital importancia, algo que le ha llevado a trabajar con artistas como Ouka Lele, Pepe Lamarca, Stèphane Sednaouí, Félix Valiente, Juan Gatti o Javier Vallhonrat.

Por último, ese espacio tan especial que es la cúpula de la Sala Canal alberga Un hilo de voz, un vídeo documental que ahonda en el universo creativo de la diseñadora. Bello colofón a una trayectoria de gran modista. No se la pierdan.

3. Clásica. Filarmonica della Scala con Beethoven y Mahler

El director de orquesta Riccardo Chailly Silvia Lelli

Ibermúsica es el ciclo sinfónico madrileño que ha traído a la capital a las más grandes orquestas y directores desde hace décadas. Ésta que ahora se inicia es la temporada 53, así que figúrense. Hasta el momento no había tenido cabida en estos planes de fin de semana por una sencilla razón: casi nunca programan sus conciertos en fin de semana. Esto se subsana con la actuación estelar el domingo 2 de octubre de la Orquesta de La Scala de Milán, el mítico templo de la ópera que emprende regulares giras con su agrupación para deleite de los más selectos auditorios. Será un concierto de gran altura, contando con un director de la talla de Riccardo Chailly, director titular de la misma.

El programa se compone de dos primeras sinfonías donde, como en toda obra inicial, suele anidar buena parte de lo que más tarde se desarrollará. La Primera Sinfonía de Beethoven fue estrenada bajo la dirección del propio compositor el 2 de abril de 1800. A pesar de su originalidad -como destaca María Santacecilia en el programa de mano- "la luminosa primera sinfonía de Beethoven se inscribe en el espíritu de la tradición". De esta manera cabe entender "su equilibrada estructura global, el delicado lirismo del segundo movimiento, la elegancia vienesa del tercero, y el carácter ligero y juguetón del final de la obra".

La segunda Primera que escucharemos será la de Mahler y seguro que en ella dictará una lección un consumado mahleriano como Chailly, que al frente de la Orquesta del Concertgebow consiguió importantes grabaciones en aquella perfecta caja musical que es el auditorio de Ámsterdam. La versión original de esta primera sinfonía contaba con cinco movimientos. Fue concebido en forma de poema sinfónico y su acogida no fue nada complaciente, así que, a lo largo de los años, el compositor realizó distintas revisiones hasta encontrar su forma definitiva, entre otras modificaciones, eliminando uno de sus movimientos. Hoy en día, la Sinfonía número 1, Titán es un clásico indiscutible en las programaciones sinfónicas de todo el mundo, una de sus obras más interpretadas y admiradas, que en esta ocasión escucharemos a la Filarmonica della Scala.

4. Ciencia. La Noche de la Investigación en CaixaForum

Imagen promocional de la Noche de la investigación en CaixaForum Cedida

La Noche de la Investigación llega a CaixaForum Madrid para indagar en las disciplinas científico-tecnológicas. Investigadores de más de 25 países europeos saldrán a la calle este último viernes de septiembre para dar a conocer la importante labor que realizan en beneficio de la sociedad. Este año, CaixaForum Madrid será una de las sedes de La Noche de la Investigación, que se realiza en numerosos centros de estudio de toda Europa.

En esta noche tan especial, el centro cultural ofrecerá diferentes actividades gratuitas, entre talleres y micro charlas dinamizadas, que contarán con la participación de investigadores de cerca de una veintena de instituciones. El objetivo es dar visibilidad a las disciplinas científico-tecnológicas y animar a los más jóvenes a interesarse por ellas. Será toda una programación de experiencias, el viernes 30, entre las 17 y las 22 horas, entre las que se encuentran las siguientes actividades:

Late Show: Investigación a escena es una actividad de microcharlas con mucho humor e improvisación. Los científicos compartirán sus conocimientos de forma dinámica, con una duración de 8 minutos cada uno, formando un carrusel continuo.

En Feria de la investigación, a través de demostraciones en directo el público descubrirá las investigaciones científicas que se realizan en diferentes centros de investigación y universidades.

También habrá tiempo para disfrutar de la investigación a través de diferentes talleres, pensados para toda la familia, que permitirán a los asistentes convertirse en protagonistas.

5. Música en directo. Madrid Live Experience

Ariel Rot i Kiko Veneno REMITIDA FESTIVAL DE ELDIARIO.ES

Madrid Live Experience llega al Gran Teatro Caixabank Principe Pío, un espacio con capacidad variable de hasta 2.000 espectadores, preparado técnicamente para recibir todo tipo de eventos como los conciertos que tendrán lugar este fin de semana. Sus techos altos, su fachada original con el gran reloj encabezando la entrada y sus dos torres, nos trasladan a la experiencia del viajero del s. XIX, pero en su interior sonarán los grupos de hoy en día.

Kiko Veneno y Ariel Rot forman una alianza musical que está recorriendo varios escenarios de España y ahora les lleva a visitar Madrid. En Un país para escucharlo ambos artistas unen sus voces para interpretar sus canciones más exitosas y ofrecer a su público más sorpresas. Los viajes, la carretera, las anécdotas, y los amigos músicos son el espíritu que rodea esta experiencia en directo. Será el sábado 1 de octubre y aún quedan entradas disponibles.

El domingo 2, Miss Caffeina y Varry Brava, dos de las bandas de pop-rock más reconocidas del país, unen sus voces sobre el escenario con Dancetería. Un proyecto musical conjunto que lleva el sello y la esencia de ambos grupos. Con Dancetería nos acercarán sus mejores temas, en un show concebido como una gran fiesta llena de pop, dance y músicas urbanas.

Miss Cafeína SAN SAN FESTIVAL/M. SEPÚLVEDA

Tanto el sábado como el domingo, en horario matinal, llega Pica Pica para que los padres mantengan a los niños distraídos un par de horas -luego habrá que ingeniárselas-. Los más pequeños adoran a este grupo músico-teatral infantil por sus entretenidos espectáculos y sus pegadizas canciones y bailes. Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro son actores, payasos y grandes amigos de los niños, y cuentan con más de 9,5 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Ahí es nada.

6. Talleres de naturaleza. Humus Revolution 2022

El mundo de los cactus se tratará en Humus Revolution 2022 La Casa Encendida

La séptima edición del Humus Revolution propone una serie de actividades relacionadas con el mundo natural, que componen el plan más verde que pueda hallarse este fin de semana, y probablemente en muchos de los anteriores.

El asunto se inicia el viernes 30 septiembre, con un Taller de cactus y suculentas. La mayor parte de los urbanitas -como yo- desconocemos los cuidados que necesita el peliagudo grupo de plantas que aparece bajo el paraguas de los cactus y suculentas. Como apuntan los organizadores, teniendo en cuenta las temperaturas que hemos alcanzado este verano en Madrid, igual dentro de poco esto quedará como el desierto de Tijuana. Así que habrá que ponerse al día con estos curiosos vegetales y los bichos que por ahí deben pulular. En el taller, dirigido a principiantes, se aprenden las nociones básicas sobre el mantenimiento de estas plantas: consejos sobre sustratos, cuidados, riego, enfermedades e injertos.

Un taller dedicado a la lana se realizará este fin de semana La Casa Encendida

El 1 octubre tendrá lugar el taller dedicado a la lana. En la Casa de Campo hay un rebaño de ovejas que dan leche y lana, 350 ovejas churras que cada invierno trashuman desde la Sierra Norte de Madrid. En este encuentro-taller se propone una aproximación al proceso de elaboración de la lana a partir de los vellones del rebaño de Campo Adentro que pasa parte del año en La Majada en la Casa de Campo. Se hablará de ovejas, de tipos de lanas, del lavado, el escarmentado, cardado e hilado. Podremos trabajar y pensar en algo tan ancestral como la lana, fundamental para el abrigo durante milenios, de lo que vamos a necesitar hacer acopio como nos corten el gas.

Para finalizar estas rurales propuestas, el domingo 2 de octubre se tratará sobre La salud de los suelos hortícolas urbanos. El suelo es un recurso vital para los ecosistemas y la humanidad. Por ello, es imprescindible un suelo sano para la producción de alimentos saludables. El 95 % de nuestros alimentos proviene de forma directa o indirecta de ellos, por lo que es fundamental contar con suelos sanos para la producción de alimentos. En este taller se explicarán los conceptos básicos para realizar un diagnóstico de la salud del suelo de un huerto urbano, exponiendo las principales propiedades edáficas, su influencia sobre la disponibilidad/movilidad de los nutrientes/contaminantes y realizando algunos ensayos sencillos para su determinación, así como la interpretación de los resultados.