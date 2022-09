'Got talent' capta una tierna llamada entre Risto, Laura y su hija Roma antes de la ruptura

La ruptura entre Risto Mejide y Laura Escanes continúa generando noticias, opiniones y teorías desde que se anunció el pasado domingo. Telecinco emitió este martes 27 de septiembre una nueva entrega de Got talent grabada con anterioridad, y en ella se pudo ver una tierna videollamada entre Risto, Laura y la hija que tienen en común, Roma, previa a la separación.

En ellas, se vio cómo el publicista aprovechaba un descanso en la grabación del programa para hablar con su hija y con la que, según él mismo publicó, era su pareja hasta hace muy poco.

"¿Cómo estás, cariño? Estoy en Got Talent. Mira, el botón rojo que tanto te gusta", se escuchó decir a Risto en el vídeo con una amplia sonrisa muy distinta del semblante serio que el presentador de Todo es mentira tiene habitualmente en televisión.

Después, Mejide se despedía de su hija diciendo varias veces "te quiero", y se oyó a Escanes mandarle un beso antes de terminar la llamada. Esto mostró una realidad muy distinta a la actual, marcada por una despedida que parece haberse fraguado de manera repentina.

"No tengo fuerzas ni para responder a las burlas. Ojalá tuvieran razón. Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese tan fácil. A los que nos respetáis y nos lloráis, que sepáis que lloramos juntos. Gracias por vuestro cariño. Gracias por entender lo que supone una pérdida de este calibre", escribió Mejide en su cuenta al día siguiente de compartir la ruptua.

Por su parte, Laura Escanes no se ha manifestado públicamente desde que anunció la novedad en un comunicado en su cuenta de Instagram, donde trabaja como creadora de contenidos.