Paula Echevarría le da su pase de oro a una emotiva actuación sobre violencia machista en 'Got Talent': "No puedo hablar"

Nadia y Dakota son bailarines. Hasta la fecha han ganado numerosas competiciones por todo el mundo. Vienen de Suiza y se presentan a ‘Got Talent’ porque quieren compartir su arte con el público español.

Están “muy felices” de hacer lo que aman. La danza les permite hablar de diferentes temáticas que les duelen o que son importantes para ellos: “La sensación de bailar es una sensación de libertad, es mi mundo”, explicaba Nadia.

La música comenzaba a sonar y ellos hablaban con cada uno de sus movimientos. Su baile ha conseguido contar una historia sobre la violencia de género que ha calado dentro de todos los presentes. “La piel de gallina”, comentaba Edurne.

Al finalizar su número, tan solo se podían oír los aplausos. La emoción que habían generado era más que notable. Paula Echevarría intentaba comenzar su valoración, pero no era capaz: “No puedo hablar”.

Edurne tomaba la palabra para ayudar a su compañera: “Yo me he quedado en shock de principio a fin”. Ha sido entonces cuando les ha preguntado por qué habían escogido ese tema.

“Tenemos una amiga cercana que vivió esta situación. Fue muy duro para nosotros intentar ayudarla porque es muy complicado”, explicaba Dakota. “Pensamos en hacer una coreografía para demostrarle lo que vivía”, continuaba Nadia. “Era nuestra manera de demostrar la frustración de saber que una persona vive una situación así y no poder hacer nada, simplemente escucharle y decirle que estamos aquí para ella”.

Después, Dani Martínez continuaba con la valoración del jurado: “Llevo cuatro ediciones de ‘Got Talent’ y creo que es la primera vez que alguien manda un mensaje tan crudo y tan real desde el escenario solo con su arte”. Risto Mejide lo definía en una sola palabra: “Sobrecogedor”.

Todo el público pedía en pie el pase de oro. Paula y Edurne no podían evitar las lágrimas. “Yo la verdad es que no puedo hablar mucho. Me habéis emocionado tanto que no me sale la voz. Me ha gusto mucho, lo único que puedo hacer…”, anunciaba Paula mientras presionaba emocionada el botón del pase de oro.