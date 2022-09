Tamara Gorro cuenta los beneficios que ha notado después de dejar de un mal hábito: "Garay me besa más"

Tamara Gorro es una mujer de cumplir a rajatabla lo que se propone. Y más cuando hay personas involucradas de por medio. En este caso, su princesa Valeria, la hija de unos amigos de la empresaria que falleció tras no lograr superar un cáncer.

La influencer prometió a la pequeña que dejaría de fumar, y por el momento, lo está consiguiendo. La que fuera tronista de Mujeres y hombres y viceversa lleva casi dos meses sin probar el tabaco y lo ha querido compartir con sus seguidores.

A través de un reels de Instagram, la de Móstoles ha contado los beneficios que está experimentando tras haber dejado este mal hábito que perjudicaba a su salud.

Por cada beneficio rompe un cigarrillo, y entre ellos destaca que come mejor, saborea mucho más los alimentos, no se asfixia a la hora de hacer ejercicio y nota que su piel está mucho más reluciente.

Incluso broma con que su marido, Ezequiel Garay, la besa más, ya que el no fumar hace que no le huela el aliento. Sus 'familia virtual' apoya fielmente la decisión de Tamara y así lo han dejado ver en los comentarios, algunos incluso identificándose con ella.

"Todos esos beneficios y más los sentidos yo hace ya 18 años y no hay día que no de gracias por dejar algo que me podía matar, ¡enhorabuena!", "Mi abuela lo dejó en plena pandemia y desde que lo hizo dice lo mismo que tú", "Es la mejor decisión que tomé hace cinco años, es fantástico poder vencer a tan mal hábito", son algunas de las respuestas.