Malbert acusa a Tamara Gorro de plagiar su idea de pódcast: "Me parece muy fuerte que la gente vaya por detrás clavando cuchillos"

Después de colaborar con la plataforma Podimo para su programa sobre Eurovisión, Malbert ha anunciado un nuevo pódcast, esta vez dedicado al "chisme y conflicto". Querido Hater tiene como objetivo "enfrentar a famosos a sus peores polémicas" y debatir con los que están en su contra.

Sin embargo, parece que hay algo que ha nublado la alegría de su estreno. Se trata de Tamara Gorro, la influencer con más de 2 millones de seguidores que ha decidido comenzar un proyecto similar.

Así lo ha compartido enfadado Malbert en su cuenta de TikTok, compartiendo pruebas de que la ha copiado la idea. "Yo quería traer a Tamara Gorro", ha comentado: "La que le envíe un mensaje de audio y le conté de que iba mi proyecto"

La empresaria decidió negar la invitación por su más que conocidos problemas de salud mental a los que se enfrenta desde principio de año y por los que "no se veía capacitada para enfrentarse a ese tipo de debate".

Esta conversación, que sucedió en septiembre y en la que el presentador asegura que ella propuso "ayudarle en lo que fuera", es la razón por la que Malbert la acusa de ya saber del concepto de programa antes de que él lo publicase.

Sin embargo, ha esperado justo a unas pocas horas después de que él estrenase el tráiler y diera la noticia, para publicar un vídeo pidiendo a sus haters que "se atrevan a decirle a la cara" las críticas.

"He flipado, pero he pensado que sería casualidad", ha opinado Malbert: "Hasta que me he dado cuenta de que va vestida igual que hoy, por lo que ha grabado hoy mismo el video".

"Me parece muy fuerte que la gente vaya por detrás clavando cuchillos si me vendes un victimismo y luego coges la idea y haces lo mismo...", ha continuado enfadado: "Esto es lo que hay detrás de las redes sociales: un proyecto que llevo yo más de medio año preparando, no un video con el iPhone grabado en un minuto".

Gorro parece no haber respondido a las acusaciones y Malbert ha seguido adelante con su proyecto y ha estrenado este miércoles 21 el primer episodio con el influencer de Pekin Express Jonan Wiergo, quien asegura que no ha recibido mucho hate en su trayectoria en redes.