Juan Muñoz, hospitalizado e intervenido tras sufrir "una caída tonta"

Los más de 57.000 seguidores de Juan Muñoz están más que acostumbrados a ver sus vídeos de humor en su cuenta de Instagram. Sin embargo, este fin de semana el cómico compartió algo totalmente diferente: una imagen de él ingresado en el hospital.

El exintegrante de Cruz y Raya no quería asustar a sus seguidores, por lo que en la instantánea aparece sonriente y con la mano en alto para hacer ver que estaba bien. Y así lo compartió en el texto.

"Después de una caída tonta, afortunadamente solo me he roto la muñeca", informó en su publicación. "Estoy a la espera de que me operen". Y, efectivamente, en la imagen se ve cómo su brazo izquierdo está escayolado.

Después, Juan Muñoz agradeció el "buen trato de los profesionales" sanitarios del Hospital Juan Carlos de Móstoles donde le han ingresado y operado.

Su publicación, que ya acumula más de 5.300 likes, se ha llenado rápidamente de comentarios de amigos y compañeros -como Poty, Ainhoa Cantalapiedra, Esther Arroyo, Jorge Cadaval o Yulen Pereira- que le deseaban una pronta recuperación.