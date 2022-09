Rocío Osorno está laboralmente sobrepasada y preocupa a sus seguidores con un mensaje muy sincero

Rocío Osorno envió un mensaje muy directo y sincero a sus 1,5 millones de seguidores de Instagram, para expresarles de todo corazón como se encuentra anímicamente.

Tras volver de París y después de haber estado una semana en la Milán Fashion Week, la influencer se ha notado sobrepasada y así lo ha compartido con sus seguidores.

"Siento que estoy viviendo uno de los momentos profesionales más increíbles de mi vida, pero ahora mismo mi mente solo piensa y ansía volver a casa", comenzó relatando la sevillana.

'Story' de Rocío Osorno. INSTAGRAM / ROCIOOSORNO

Rocío continúo comentando, a través de un story, las causas por las que ella cree que se encuentra abrumada: "No sé si será cosa del cansancio acumulado, el estrés o las hormonas pero es lo que querría... No sé si estaré fallando a alguien o a mí misma pero son demasiados cambios en muy poco tiempo y ni siquiera me ha dado tiempo a asimilarlos".

Asimismo la empresaria achacó su estado anímico a el cambio de tiempo: "No veo el sol y me afecta muchísimo. Creo que se me ha juntado un poco todo... Tengo un nivel de agotamiento después de tres semanas sin parar...".

La andaluza quiso romper una lanza en favor de la "realidad" y explicar a sus seguidores que lo que se ve en redes no es todo real: "Me apetecía desahogarme y que veáis que la mayoría de las veces las cosas no son lo que parecen".

La joven de 34 años, por motivo de este story, recibió un aluvión de mensajes en los que sus followers le mostraron su cariño y compasión, es por ello que quiso publicar unas palabras en agradecimiento.

'Story' de Rocío Osorno. INSTAGRAM / ROCIOOSORNO

"Muchas gracias por los mensajes de ánimo. Siempre veo todo con mucho optimismo y por eso el día que no es a sí me sienta bastante mal y me cuesta gestionarlo. Estoy segura de que mañana en cuanto me tome el café volveré a ser yo... (o eso espero)", finalizó la oriunda de la capital hispalense.