Así era Enrique del Pozo a los 17 años: la foto de un joven "de familia humilde" y que creía en los sueños

Enrique del Pozo se ha puesto nostálgico y, este lunes, quiso recordar sus inicios profesionales con una foto en dónde se le ve jovencísimo y muy guapo.

"17 años. Foto en Ostia Roma. Después de casi uno en Londres, me fui a Roma lleno de más ilusiones y allí continuó el principio de lo que serían tantos cambios", escribe en sus redes el cantante, junto a la foto en cuestión de un primerísimo primer plano de él mismo cuando solo era un adolescente.

"Hoy, con 65, llega otro cambio maravilloso, seguro, sin perder la ilusión, recordando aquel joven de familia humilde que creía que hay sueños que crees que nunca llegarían, pero llegaron", recuerda el televisivo.

Las últimas noticias públicas que se tienen del artista es por su relación con Rubén Sánchez Montesinos, su pareja y exparticipante de Supervivientes.

El pasado mayo, el exdeportista aclaró cuál era su relación con Enrique del Pozo y el momento en el que se encontraba. "Estoy feliz, contento, agradecido y muy enamorado. ¡Feliz!", dijo en el plató del reality.

El artista tiene mucho que ver hoy en día en la vida del deportista, algo que hizo hincapié el propio Montesinos. Siempre en el punto de mira, este defendió su relación con Del Pozo y aseguró que ahora están más enamorados y unidos que nunca.

Además, el deportista anunció un cambio de vida cuando habló de sus planes. "Me he dedicado 24 horas al culturismo, le he dado mucho al deporte y el deporte a mí, pero ahora yo voy a cuidar lo que más quiero. Estoy orgulloso de él, resulta que es un hombre que me lo demostró en el año de convivencia. Esa persona me quiere y ha defendido lo indefendible en este plató y eso es el premio que me llevó, el amor de Enrique del Pozo".

Precisamente sobre este cambio de rumbo en su vida habló en una exclusiva para Diez Minutos. "Dejo el culturismo", anunció en la revista.

Sobre su chico, dice: "Me voy a divorciar de Jesús, porque todavía estoy casado con él, y me voy a casa con Enrique. ¡Y lo va a ver toda España!". Del cantante dice que es "un hombre enorme y generoso". "Ha luchado por nuestra relación como yo, desde el primer día. Nos queremos y ya está".