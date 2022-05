Rubén Sánchez Montesinos anuncia que deja el culturismo: "Voy a divorciarme para casarme con Enrique del Pozo"

Rubén Sánchez Montesinos ha sido uno de los concursantes de Supervivientes que más está dando que hablar. El deportista, primer expulsado de la edición, dio mucho juego durante su estancia en el concurso, pero también lo está dando fuera.

Hace unos días, Rubén aclaró cuál era su relación con Enrique del Pozo y el momento en el que se encontraba. "Estoy feliz, contento, agradecido y muy enamorado. ¡Feliz!", dijo en el plató del reality.

El artista tiene mucho que ver hoy en día en la vida del deportista, algo que hizo hincapié el propio Montesinos. Siempre en el punto de mira, este defendió su relación con Del Pozo y aseguró que ahora están más enamorados y unidos que nunca.

Además, el deportista anunció un cambio de vida cuando habló de sus planes. "Me he dedicado 24 horas al culturismo, le he dado mucho al deporte y el deporte a mí, pero ahora yo voy a cuidar lo que más quiero. Estoy orgulloso de él, resulta que es un hombre que me lo demostró en el año de convivencia. Esa persona me quiere y ha defendido lo indefendible en este plató y eso es el premio que me llevó, el amor de Enrique del Pozo".

Precisamente sobre este cambio de rumbo en su vida habla este miércoles en una exclusiva para Diez Minutos. "Dejo el culturismo", anuncia en la revista.

Sobre su chico, dice: "Me voy a divorciar de Jesús, porque todavía estoy casado con él, y me voy a casa con Enrique. ¡Y lo va a ver toda España!". Del cantante dice que es "un hombre enorme y generoso". "Ha luchado por nuestra relación como yo, desde el primer día. Nos queremos y ya está".

De la relación con su ex, desvela que estuvieron juntos "21 años". "Toda una vida. Nos casamos al final de la relación, hará unos seis años. Fue una relación magnífica. A día de hoy, Jesús es muy amigo de Enrique y mío".

Sobre los rumores de montaje con el artista, asegura: "Siguen poniendo etiquetas, quizá todavía hay resquemor con una pareja gay, hay envidias... Parece que la homosexualidad está aún mal vista".