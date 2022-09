Cancelados los conciertos de Roger Waters en Cracovia por criticar el suministro de armas a Ucrania

Los conciertos del compositor y bajista británico Roger Waters programados para abril de 2023 en la capital de Polonia, Cracovia, han sido cancelados debido a las críticas del artista al suministro de armas a Ucrania.

La promotora del concierto, Live Nation Polonia, y el lugar donde iba a tener lugar el mismo, el Tauron Arena de Cracovia, han informado de la cancelación a través de redes sociales, mientras la prensa polaca ha incidido en que todo se debe a una carta en la que Waters tildó de "trágico error" el envío de armas al Gobierno ucraniano.

La misiva en cuestión, dirigida a la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, está publicada en la web del músico británico, fundador y excomponente de Pink Floyd, con fecha de 4 septiembre.

Debido a estas palabra, algunos concejales del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS), que gobierna en Polonia, pretenden declarar al músico 'persona non grata' en Cracovia, al igual que a todas aquellas personas que apoyen a las autoridades de Rusia. Según la prensa del país, el miércoles se votará una resolución para ello.

Waters denuncia amenazas

Por su parte, Waters ha señalado, en una publicación en su perfil de Facebook, que él no ha cancelado los conciertos en Cracovia y que el concejal Lukasz Wantuch es quien ha "amenazado" con declararle 'persona non grata' y la cancelación.

El británico ha lamentado que se haya producido esta situación por sus "esfuerzos públicos por animar a todos los implicados en la desastrosa guerra de Ucrania, especialmente a los gobiernos de Estados Unidos y Rusia, a que trabajen para lograr una paz negociada, en lugar de escalar las cosas hacia un amargo final que podría ser una guerra nuclear y el fin de toda la vida en este planeta".

Asimismo, ha afeado a Wantuch "no saber nada" de su trayectoria "al servicio de los Derechos Humanos" y haber pedido al público polaco "no comprar entradas para los conciertos". "Si Wantuch consigue su objetivo, y mis próximos conciertos en Cracovia se cancelan, será una triste pérdida para mí porque he estado esperando compartir mi mensaje de amor con la gente de Polonia, algo que he estado haciendo en muchas giras a lo largo de una carrera que ha durado más de cincuenta años", ha avisado.

"También, lamentablemente, negará a los habitantes de Cracovia la oportunidad de ver mi actual espectáculo, This is not a drill (...). Su censura draconiana de mi obra les negará la oportunidad de decidir por sí mismos", ha concluido.

This is not a drill es la gira de despedida de Waters que llega en primavera y verano de 2023 a su tramo europeo con 41 conciertos, tras más de 43 espectáculos en Estados Unidos y Canadá durante 2022. Entre sus paradas, en las que se incluía Cracovia, también están Madrid y Barcelona.