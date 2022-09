Compromís sobre les noves citacions en el cas Oltra: "El jutge ha de poder cridar els testimonis que necessite"

"El que si que esperem és que aquests testimonis, que se sumaran als quals ja hi ha i que van en la mateixa línia, resolguen com més prompte millor i sense dilatar innecessàriament el procés i que resolguen favorablement", ha dit en unes declaracions facilitades per Compromís.

Segons el parer d'Esteve, la qual cosa "pareix molt clara" és que la Conselleria d'Igualtat "va actuar com devia a cada moment amb les ferramentes que disposava i tots els testimoniatges van en eixa línia".

Així ho ha indicat després de la decisió de l'instructor de citar a declarar com investigats l'ex-cap de gabinet d'Oltra i actual assessor en la mateixa conselleria amb Aitana Mas, Miquel Real, i a l'exsubsecretari d'aquest departament fins a abril de 2019 i actual secretari autonòmic d'Hisenda, Francesc Gamero, una setmana després de la declaració de l'exconsellera davant el jutge.

Amb ells, ja són 15 persones les investigades en la causa, entre tècnics i alts càrrecs del departament en les dates en les quals el dirigia Oltra.