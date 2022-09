El misterio de Kim Ju-ae: ¿es esta la hija del dictador norcoreano Kim Jong-un?

La hija secreta del líder norcoreano Kim Jong-un fue vista por primera vez a principios de septiembre, durante las celebraciones del Día Nacional de Corea del Norte, según los expertos en China. La niña, identificada como Kim Ju-ae, apareció sobre un escenario durante el evento. Junto con otros menores, el coro interpretó una canción para Kim Jong-un y su esposa, Ri Sol-ju.

Los expertos pudieron ver algunos comportamientos que hicieron saltar las alarmas, tal y como recoge el periódico británico Daily Mail. Un analista del blog InDPRK, que escribe bajo el alias Samhero, notó que la mujer del dictador estaba buscando a la menor al final del espectáculo. También las imágenes captaron como Ri Sol-ju colocaba su mano en la espalda de la niña y mantiene una conversación con ella.

También destacó el comportamiento de la joven. Mientras que los niños se apiñan alrededor de Kim Jong-un emocionados, ella parece más tranquila e, incluso, se puede ver agarrando y deteniendo a una compañera cuando se acerca demasiado al dictador.

¿Es esta la hija de #KimJongUn? 😍

La niña apareció en el escenario en las celebraciones del Día Nacional de #CoreadelNorte.

El líder y su familia la observan atentamente durante la actuación.



Sería la primera vez que es vista en un evento nacional, según los expertos de #China. pic.twitter.com/TifpkY5ajm — Noureen_Shiraz (@NOUREEN_SHIRAZ) September 25, 2022

La protagonista de la noche

Un detalle que llamó la atención de los expertos es que la niña parecía la gran protagonista de la noche. Durante la actuación, las cámaras la enfocaban frecuentemente. Al comienzo de la canción, la imagen se congela varios segundos ante la supuesta hija del dictador. Después, se puede observar que vuelve en varias ocasiones a la joven. Además, hay un momento de la cámara que no pasa desapercibido: primero muestra a la familia Kim sonriente y, directamente, pasa a un plano de la niña.

En cuanto a su apariencia, algo que sorprende es que la niña es la única de todo el coro infantil que lleva el pelo suelto y unos calcetines blancos. También solo actúa una vez, cuando el tirano estaba presente, mientras que el resto de compañeros repitieron la actuación la noche siguiente.

El matrimonio Kim se muestra durante toda la actuación muy involucrados. Incluso, se puede ver a la hermana del dictador, Kim Yo-jong, secándose las lágrimas.

Michael Madden, experto en la élite de Corea del Norte, aseguró que la hija del dictador tendría en torno a los diez años. "Es aproximadamente la edad de la niña que se muestra en las imágenes de los medios estatales", recalcó.

Una estrategia ya conocida

La estrategia de mostrar a la hija de Kim Jong-un de una forma anónima en televisión ya se pudo ver hace unos años con Ri Sol-ju. "Salió en la televisión de Corea del Norte en varias ocasiones como cantante, a veces como solista, en conciertos", explicó Michael Madden. Estas apariciones ocurrieron antes de que en julio de 2012 fuera identificada como esposa del dictador, cuando la fotografiaron por primera vez del brazo de Kim durante un concierto. Posteriormente, Corea del Norte confirmó la noticia, pero sin dar detalles sobre ella.

Entre 2012 y 2014 se dejó ver en varias ocasiones. Sin embargo, ese mismo año, desapareció del foco mediático. Esto se relacionó con un posible embarazo. Hace pocos meses volvió a mostrarse públicamente y su presencia se hizo más pronunciada.

Los otros hijos del dictador

Los expertos creen que el líder norcoreano tiene tres hijos. El primogénito se estima que nació en 2010. Los otros nacimientos posiblemente tuvieron lugar en 2013 y en 2016.

No se conoce nada de ninguno de los tres menores. Sin embargo, durante una entrevista el jugador de baloncesto estadounidense, Dennis Rodman, dijo que la hija mediana del dictador se llama Ju-ae.

Es muy común que los dictadores de Corea del Norte no aporten información relacionada con sus hijos para no poner en peligro a la familia. Michael Madden explicó que Jong-un de niño solo podía relacionarse con familiares y personas cercanas a su padre. "Las élites norcoreanas no podían interactuar con él o sus hermanos sin la aprobación de su padre", aclaró. Esto se hace para evitar posibles secuestros o que hagan daño a los niños para extorsionar al dictador y fomentar un golpe de estado.