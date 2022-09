Ana María Aldón, rota e indignada, sigue firme ante la familia de Ortega Cano y habla por primera vez de su presunto nuevo amor 

Ana María Aldón ha vuelto a responder a la familia del que aún es su marido, José Ortega Cano. La diseñadora, que se mostró realmente dolida, no dudó en responder a Leonor, la hija de Conchi, hermana de su esposo.

Según Belén Rodríguez, Leonor le habría dicho a Kiko Hernández que Aldón en el pasado había ejercido la prostitución, algo que Leonor negó: "No digas que no lo has dicho porque Kiko tiene audios tuyos", le advertía Belén.

"Estoy harta de tener que justificarme sobre esto, yo nunca he sido prostituta, habrá personas que se hayan visto obligadas a hacer eso para salir adelante, pero no es mi caso", puntualizó la diseñadora en Ya es verano, tras ver las imágenes. "No puedo llegar a entender que se inventen eso", remató.

Además, Ana María respondió al comentario de Gloria Camila en Pesadilla en el Paraíso. "Mi hermano pequeño es muy alto y tiene toda la cara de mi padre. Mi padre lo intentó llevar por el toro, pero él quiere ser futbolista. Él dice que se llama José María Ortega Cano junior, el apellido de la madre ni aparece, es todo 'papá, papá, papá'", dijo la hija de Ortega Cano.

"El niño es José María Ortega Aldón. Podría hablar de otras cosas y dejar al niño aparte", respondió tajante la exsuperviviente.

Además, habló de los rumores que dicen que tiene un nuevo amor, un empresario de Los Palacios. "Es totalmente falso, rotundamente falso. Estoy triste. Con el 'presuntamente' no se puede jugar con familias que no pertenecen a la mía. Es una familia con clase, unida, con hijos, maravillosa, y que se tengan que ver salpicados por cuatro sinvergüenzas o por uno que quieren inventarse algo de esa magnitud es muy injusto", señaló.

"Es injusto que yo no pueda tener una vida normal porque se puedan inventar algo como esto. Algo que hace tanto daño a otra familia. Esto no es justo y no debería estar permitido", añadió Aldón, tras revelar que su marido, Ortega Cano, también está "muy triste" con estas informaciones. "Es una familia muy querida por nosotros".