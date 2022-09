Fuerte discusión entre Loles León y Mariló Montero por las infidelidades: "¿Soy una enferma yo?"

¿Está en crisis la pareja tradicional? Esa era la premisa del debate en La gran confusión, el nuevo programa de TVE presentado por Xavier Sardà que se estrenó este sábado.

Mariló Montero, Loles León, Gonzalo Miró, Judit Mascó, Víctor Amela, Paz Padilla, los invitados al estreno, ofrecieron su particular y personal punto de vista sobre este tema, ofreciendo y vivencias, opiniones y momentos de gran intensidad.

Por ejemplo, como el que protagonizaron Loles y Mariló. La actriz opinaba que muchas infidelidades se producen porque uno de los miembros no ve satisfechos sus deseos dentro de la pareja, por lo que se ve 'obligado' a buscar fuera de su ámbito sentimental aquello que quiere, pero no consigue.

Por el contrario, la periodista expuso que la mayoría de casos de infidelidad se deben a una tendencia casi enfermiza de alguno de los miembros de la pareja. "¿La infidelidad es que alguien te pone los cuernos una vez en todos los cuarenta, cincuenta, sesenta años de matrimonio? No me toques los pies. ¡Un infiel es un infiel enfermo!", decía la expresentadora del matinal de La 1.

Dos opiniones que dieron lugar a un acalorado enfrentamiento entre ambas que escondía una gran intensidad argumental.

"No. Enfermo no. Yo respeto tu opinión, pero yo tengo la mía. En esta vida, si no encuentras las personas adecuadas... ¿Soy una enferma yo?", respondía acalorada la intérprete. "¡Pues vete, se rompe la relación!", respondía la periodista.

"La humanidad no es solo las parejas que siguen juntas, hay una diversidad aplastante", argumentaba la actriz de La que se avecina, mientras enfatizaba la importancia de la "honestidad y lealtad". "¡Cada uno se come lo que quiera mientras que no moleste a nadie!", prosiguió Loles, levantando el tono de la discusión.

Mariló aceptó lo que estaba diciendo, pero añadiendo un matiz: "¡Pero sin hacer daño a la otra persona! Nos comemos todo lo que haya que comerse, pero no le fastidies la vida a otra persona", concluyó.