El duro vaticinio de Paz Padilla: "Mis relaciones están condenadas a acabarse"

Xavier Sardà estrenó este sábado La gran confusión, el programa de TVE en La 1 que se emitirá cada sábado desde este 24 de septiembre. El catalán elogió para la puesta de gala a Paz Padilla, una apuesta seguro, ya que siempre rema a favor del espectáculo.

Así, la gaditana se sentó en el plató para responder a las preguntas del comunicador sobre las relaciones actuales. "A veces, pienso que mis relaciones están condenadas a acabarse", sentenció la actriz. "Me encantaría estar con una pareja toda la vida, pero creo que estoy condenada a que no sea así", explicó la expresentadora de Sálvame, poniendo como ejemplo su propia experiencia junto al padre de su hija Anna y a su difunto marido.

Entre broma y broma, la cómica también dejó estos momentos para la reflexión y algo más de seriedad. "Todas las personas que están a mi alrededor me hacen feliz", dijo, al ser cuestionada por su estado sentimental actual, relacionada con Fran Medina.

Respecto a los ataques que recibe por, entienden los haters, no respetar la memoria de su marido, aseguró: "A mí no me afectan tanto las críticas. No podemos gustarle a todo el mundo".

En cuanto a las relaciones con más de dos miembros, dijo con humor: "Si podemos repartir las cosas de la casa, sí: que uno friegue, que el otro haga las camas... Que a mí me duele la cabeza, pues le digo: 'coge al otro'", aseguró entre risas. Finalmente, y de manera más seria, aseguró que ella no sería capaz de tener una pareja de ese tipo.