'Duty free' para ricos

"Andaluces, bienvenidos al paraíso". Eso tuiteaba Ayuso el pasado martes desde su cuenta. Hacía referencia al anuncio de Moreno Bonilla de suprimir el impuesto de patrimonio en Andalucía. Empieza la guerra cultural de la carga fiscal.

Es curioso que mientras otras comunidades pueden presumir de la inversión en pilares clave como la sanidad pública o la educación pública, que dependen de la administración autonómica; Andalucía, sin embargo, se une a la pelea por ser la Comunidad donde menos paguen los ricos.

Podríamos haber seguido, por ejemplo, el caso de Asturias. Su presidente, Adrián Barbón, es un socialista que no duda en sacar pecho de los impuestos que tiene su tierra. Esos mismos impuestos que le permiten mantener una sanidad y educación pública que es la envidia para muchos. Una gestión de altura en momentos complejos. Una gestión que no abandonó a los ancianos a su suerte durante lo peor de la pandemia, por ejemplo.

Pero no, no es nuestro caso. Ni el de los andaluces y gallegos. A nosotros y nosotras nos gobierna una derecha mediática a la que le salen gratis estos atropellos fiscales. Gratis porque son el resto de comunidades las que tienen que aportar los recursos que dejan de percibir en los territorios que ven mermada su recaudación fiscal a través de estas rebajas selectivas y elitistas de impuestos.

Es cierto que desde que gobernamos los socialistas no hacemos amnistías fiscales a los defraudadores

Para quienes peor lo están pasando. Eso decía un responsable del PP en Andalucía cuando le preguntaban para quién iba dirigido esta vergüenza de regalo fiscal. Algo de razón no le falta. Es cierto que desde que gobernamos los socialistas no hacemos amnistías fiscales a los defraudadores. Por eso tiene que salir el PP a defender no los derechos de los ricos, sino sus privilegios.

Barbón lo tiene claro en Asturias y en Madrid lo tiene claro Lobato. Menos privilegios para los privilegiados económicos y más recursos para la clase trabajadora. Tendremos menos recursos económicos que los ricos, pero al menos tenemos claro quiénes van a defender nuestro futuro.

Es tiempo de cambio en Madrid. Es tiempo de izquierda. Es tiempo de Lobato.