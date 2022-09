Jade McGlynn: "Veo más probable que Putin caiga por un golpe de Estado de las élites que por las protestas"

Jade McGlynn es investigadora principal del Monterey Initiative in Russian Studies y doctora por la Universidad de Oxford, en cuya tesis doctoral reflexionó sobre "el papel de la propaganda y el mito histórico en la movilización del apoyo de los rusos a Putin". La académica ha estado este jueves en Madrid para participar en el campus de FAES sobre el futuro de Europa después de la invasión rusa de Ucrania, desde donde ha atendido a 20minutos. McGlynn responde sobre el futuro del conflicto la misma semana en la que Putin ha anunciado una movilización parcial de su población y en la que han comenzado los referéndums de adhesión a Rusia de las provincias ocupadas durante la guerra.

¿Qué significará para la evolución del conflicto la anexión de las provincias ocupadas?Tendrán una influencia enorme y decisiva en el conflicto. En parte porque parte del territorio que se está analizando no está bajo control ruso, por ejemplo Zaporiya; pero el segundo punto, y más preocupante, es que Rusia ha movilizado a los ucranianos de las zonas que ocupa. Hemos visto cómo han acorralado como perros a los residentes de las zonas que siguen en sus manos y los han lanzado al frente sin equipamiento correcto y ropa adecuada. Supongo que a las personas de esas zonas las van a añadir, pero no puedo imaginar que estos hombres se puedan convertir en fuerza de combate eficaz y me imagino que se entregarán rápidamente a los ucranianos. De cara al conflicto real esto sí tendrá un papel más limitado.



¿Cree que si Ucrania lanza una ofensiva en estas regiones Putin podría declarar la guerra total y una movilización completa?En realidad la "movilización parcial" actual es solo el nombre que le han dado, pero es una movilización total encubierta. La ocupación de los territorios ayudará a Rusia a escalar en términos de retórica hacia Occidente y verán las futuras ofensivas como un ataque al territorio ruso. Además, han amenazado con el ataque nuclear táctico, algo que debe ser tomado en serio. Esto será útil en el sentido de que ayudará a escalar el conflicto y a jugar con los temores occidentales, algo comprensible y que podría empujarles a presionar a Ucrania para dejar de luchar.



Va a ser un una guerra de desgaste durante el invierno y veremos movimientos más grandes en la primavera

¿Podría responder militarmente la comunidad internacional si Rusia declara la guerra total a Ucrania?Occidente seguirá haciendo todo lo posible para evitar un conflicto OTAN-Rusia. Vivimos en el mundo en el que vivimos, no en el que nos gustaría vivir, y ese es uno donde hay una gran cantidad de armas nucleares. Lo mejor que puede hacer Occidente es proporcionar a Ucrania las armas que necesitan para defenderse. El énfasis tiene que estar en salvar vidas ucranianas, incluyendo vidas de soldados, porque cada vida ucraniana es una vida inocente.

¿Es posible que una vez anexionadas estas provincias puedan volver a manos ucranianas en algún tipo de intercambio o alto el fuego?Ahora mismo a Ucrania no le gustaría acordar un alto el fuego, porque sienten que están en una posición más fuerte. Y también hay mucha preocupación de que Rusia use un alto el fuego para rearmarse. Es difícil y bastante deprimente pensar en lo que sucederá con los territorios anexados anteriormente, como Crimea y de facto el Donbás, porque será complicado ver cómo se volverán a encajar de nuevo en la integridad territorial de Ucrania.

Jade McGlynn durante la entrevista con 20minutos. Bieito Alvarez Atanes

Rusia asegura que los referéndums son la expresión del derecho de autodeterminación de sus ciudadanos. ¿Tienen alguna validez estas consultas?La autodeterminación es un derecho, pero eso no es lo que está sucediendo con estos referéndums. Las encuestas que tenía el Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia que se filtraron justo antes de la invasión mostraban que cerca del 90% de los ucranianos del este, y eso incluye a muchos rusoparlantes e incluso rusos étnicos, verían cualquier invasión rusa como una ocupación. No lo verían como una liberación. No hay ningún deseo aquí. Al igual que no lo había en Crimea en 2014. Es una consulta sin observadores internacionales. Además, no es que Rusia sea un país que permita precisamente esa autodeterminación a nivel nacional. Un caso es Chechenia.

¿Esta "movilización parcial" solucionará otros problemas estructurales que se han ido observando en la guerra? Como por ejemplo la logística, la tecnología, la moral de los soldados...No, creo que exacerbará todos estos problemas, porque los ricos pueden irse, pagan y se van, por lo tanto, el hecho de que sean los pobres y los rusos no blancos los que luchen aumentará las divisiones sociales que claramente existen. Por otro lado, la moral no será más alta porque esta gente es lanzada al frente sin ningún tipo de entrenamiento. Algunos de ellos son personas que han sido arrestadas por protestar contra la movilización, así que lógicamente no van a ser muy buenos combatientes. También erosionará aún más la moral de los soldados el hecho de que Ucrania esté recibiendo una tecnología que es infinitamente superior. Y, por supuesto, la corrupción. Rusia ha gastado miles de millones de euros en su Ejército, pero ha terminado siendo un 'tigre de papel' (que parece una amenaza pero es inofensivo) debido a la corrupción; que está siendo toda canalizada en cuentas bancarias en el extranjero.

Se han visto esta semana varias ciudades rusas protestas en contra de la guerra. ¿Cree que esa movilización parcial podría encender la chispa de una respuesta popular que haga caer a Putin?Soy bastante escéptica. Hemos visto manifestaciones en este tiempo y también hay oposición invisible en redes; el valor de esos ciudadanos es algo que hay que valorar. Pero la mayoría de los rusos están de acuerdo con esta guerra, y no hay evidencia que haga pensar que puede surgir algún tipo de oposición mayoritaria. Podemos hablar del porqué: el legado del pasado soviético, la ubicuidad de la violencia en la sociedad rusa... Hay muchas razones complejas. No creo que debamos esperar que las protestas necesariamente derriben a Putin.

Esta es una guerra sobre la identidad rusa y demostrar que son una gran potencia que tiene el derecho de dictar a otros países

¿Y por la presión interna del entorno del Kremlin?Tristemente, veo más probable que caiga por un golpe de Estado dentro de las élites que reuniría tendencias aún más duras. Ninguno de los dos escenarios los veo factibles por ahora, pero es cierto que el anuncio de la movilización parcial ha ocurrido bajo la presión de la gente que está más a favor de la guerra que Putin. La gente que quiere una movilización completa y que creen en una lucha existencial contra Occidente.

¿El objetivo de Rusia en Ucrania ha cambiado en estos siete meses de guerra?Sí y no. Se han dado cuenta de que hay una limitación territorial, pero el deseo final de controlar y subyugar completamente a Ucrania sigue ahí. Tal vez tengan que ser un poco más flexibles, pero esta es una guerra sobre la identidad rusa y demostrar que son una gran potencia que tiene el derecho de dictar a otros países. Si ni siquiera puede controlar Ucrania, esa identidad se desmorona, así que no creo que ese objetivo vaya a ninguna parte mientras Rusia, y no sólo Putin, sino Rusia, adopte esta visión del mundo.

Durante estos meses de guerra el papel de la ONU y de la comunidad internacional ha sido muy criticado. ¿Podrían hacer más?No tengo ninguna confianza en que lo haga la ONU porque Rusia está sentada en el Consejo de Seguridad. Obviamente no van a votar para expulsarse a ellos mismos. En cuanto a la comunidad internacional, no hay realmente nadie que apoye la guerra y la decisión de Rusia. Hay un montón de países a los que, sin duda, no les importa tanto. Es una sensación que hay por ejemplo en Oriente Medio, que ven también cómo los rusos están dando en la nariz y molestando a Occidente. Eso no les molesta al ser un golpe contra países que tienen un pasado de invasiones y sermones en la región. Creo que sería muy útil para Occidente pensar en por qué el mundo no confía en nosotros o quiere vernos con la nariz ensangrentada. Ahora sería también un buen momento para reparar nuestras propias casas.