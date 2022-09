Compromís demana restituir al seu origen els fons confiscats pel franquisme en les seues esmenes a la llei de Memòria

20M EP

NOTICIA

El portaveu de Compromís en el Senat, Carles Mulet, ha sol·licitat via esmenes al projecte de Llei de Memòria Democràtica, que previsiblement es debatrà al Senat la primera setmana d'octubre, que el text contemple mesures que satisfacen la "petició unànime" de moltes institucions com Generalitat i ajuntaments de recuperar els seus documents, fons i arxius que van ser confiscats per la dictadura franquista d'organismes republicans, partits i sindicats i portats a Salamanca i que "no han sigut retornats als seus propietaris".