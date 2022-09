'La isla de las tentaciones 5' explica por qué ha borrado al décimo soltero del montaje: "Le faltaba uno de los requisitos necesarios"

Uno de los formatos con más éxitos en la actualidad volvió a antena este miércoles. Telecinco estrenó la nueva edición de La isla de las tentaciones y en esa primera entrega se presentaron a las cinco nuevas parejas, pero también a los 20 tentadores que pondrán su amor a prueba.

Al finalizar la presentación de los solteros, el público pudo ver cómo uno de ellos no salió en escena. El joven aparecía en varios planos ubicado en la segunda fila con camisa azul, entre los gemelos Brian y Edgar, pero sin decir palabra en ningún momento. Y tampoco fue incluido en la lista lanzada días antes por el propio programa, motivo por el que se presentaron a 10 chicas pero solo a 9 chicos -el noveno fue Edgar, gemelo de Brian-.

Se trata de José Guzmán, un modelo y entrenador personal que también participó en The Language of Love, el reality de Zeppelin presentado por Ricky Merino en la televisión británica.

Según Vertele, la productora Cuarzo Producciones ha aclarado que, "aplicando los protocolos internos, se decidió que no interviniera al comprobar la falta de uno de los requisitos necesarios para participar en el programa".

Hay muchos motivos que pueden haber provocado esto, ya que múltiples realities de este tipo ponen una serie de requisitos para sus participantes. Uno de ellos es que se les exige que presenten el certificado de penales. Sin ese documento, que garantiza a la productora que esa persona no tiene antecedentes, no se puede concursar.

En el caso de José Guzmán, su 'eliminación' solo ha afectado a la primera gala, puesto que el tentador participó únicamente en el inicio de la grabación. Esto evita que se tengan que realizar más cambios en el montaje final.

"La conciencia muy tranquila"

El propio afectado, ante la repercusión que ha tenido por pasar totalmente desapercibido por voluntad del programa, se ha pronunciado en las redes sociales: "Todo es ruido. La verdad solo la sé yo y no voy a decirla. Cualquier persona que me conozca sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Hay una cosa que se llama contrato de confidencialidad y no voy a pasar por encima de él. Estoy con la conciencia muy tranquila".