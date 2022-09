Miguel Poveda: "Yo creo en Federico García Lorca, que es como creer en Dios"

Miguel Poveda, 19973, Barcelona.

Miguel Poveda es de esas personas que son cariñosas siempre y desde siempre porque el cariño lo inventaron ellos. La palabra amor sale de su boca con frecuencia y, aunque él diga que puede parecer ñoño, en realidad es valiente, porque asegura que es la única manera de salvar al mundo.

Ese mundo lo ha recorrido en sus giras. La última, Diverso, le lleva, en menos de un mes, hasta La Habana (Cuba) y a citarnos en la Casa de América en Madrid: "Este último disco tiene mucho que ver con esos viajes de ida y vuelta a allí, con las músicas populares, con México, Argentina, Brasil o Cuba".

Un mundo que, afirma, se le queda pequeño: "No sirvo para ser micromundo… me asfixio, necesito todo el planeta, incluso el universo, me falta espacio para mostrarme de tantas formas". Porque si algo es él, es lorquiano y diverso: "No me gusta que me quieran clasificar en nada, soy un tío muy libre que se ha ido nutriendo con los años de muchas cosas".

"Es fundamental que el ser humano se sienta libre para mostrarse con el abanico abierto, con todos tus colores y todas tus verdades y que nadie tenga el poder de clasificarte donde quiera porque es coartarte la libertad y la libertad es lo más preciado que tiene que tener un ser humano", añade.

Lleva más de 30 años sobre los escenarios, empezó imitando a cantantes en playback y hoy es a él al que imitan. "Mi primera actuación sobre un escenario fue con 15 años", recuerda. Sin raíces flamencas ni antecedentes familiares, un outsider que ha conseguido erigirse como una de las voces más potentes del flamenco actual: "Yo me he convertido en esto por el tesón que le he puesto, el amor, la pasión, la vocación, las ganas. Cuando quiero algo, pongo toda la energía en eso y el universo me ayuda".

El universo y el mundo del flamenco que, a pesar de su fama un tanto cerrada, mantiene que lo acogió. "El flamenco, como todas las artes y toda la sociedad, también va avanzando", tanto que se sintió libre, una vez más, para hacer pública su condición sexual: "No es noticia que seas homosexual, pero desgraciadamente todavía tenemos mucho que hacer, por eso creo que hay que darle visibilidad, naturalidad, normalidad".

Es inquieto, enérgico, pero si hay un lugar, una persona que le da paz, ese es su hijo: "La paternidad es lo mejor que me ha pasado en la vida, lo más hermoso, un aprendizaje que no se puede describir con palabras". Un niño que, como él, solo podría ser lorquiano: "Mi hijo conoce a Federico como si fuese parte de la familia".

En su casa ha creado una especie de altar con sus recuerdos, tiene objetos originales del poeta granadino porque para él Lorca es religión. "Yo siempre digo: 'usted cree en Dios, yo creo en Federico, que es como creer en Dios…' Federico es Dios, de la justicia, de la igualdad, del amor, de la belleza, de la vanguardia, del teatro". Pues eso, Amén