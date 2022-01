Miguel Poveda habla sobre su amistad con Isabel Pantoja: "Hemos tenido nuestros desencuentros"

Miguel Poveda se encuentra en un impresionante momento profesional tras el estreno de su álbum Diverso. Embarcado en una gira por España, también presenta un nuevo programa de La 2, Caminos del flamenco, junto a Solea Morente. En la presentación de esta serie, ha hablado de su relación con Isabel Pantoja.

La tonadillera ha vuelto a ocupar titulares por unos rumores que aseguran que su salud se estaría resintiendo por los trágicos acontecimientos de los últimos meses. A la discusión con su hijo, se unió la muerte de su madre. Además, en los últimos días Telecinco ha anunciado una docuserie sobre Julián Muñoz, algo que habría provocado un ataque de ansiedad en la andaluza.

A pesar de que la amistad entre Miguel Poveda e Isabel Pantoja se disipó hace años, el artista ha hablado sobre ella y ha reconocido que habló con ella tras el fallecimiento de Doña Ana. "Le puse un mensaje en estas navidades y me contestó muy cariñosa. Siento empatía por la gente que sufre. Cuando murió mi padre, ella estuvo hasta el último momento", ha revelado a Europa Press.

Por aquellos tiempos, su relación era mucho más estable. Poveda no ha dudado el reconocer que el distanciamiento entre ambos. "Hemos podido tener nuestros desencuentros, yo he podido estar molesto, ella ha podido estar molesta, se lo digo a ella, no se lo cuento al mundo", ha contado y ha comentado que tras no aclararse bien los problemas "ha habido unos años de silencio de cada uno hacer su camino".

Aun así, por los bonitos momentos que pasó tanto con la intérprete como con su madre, a la que ha definido como "cariñosa" y "gracioso", envío una corona de rosa y su cariño. Sin embargo, desde entonces no ha vuelto a hablar con ella y no conoce su estado.