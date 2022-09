The Grefg y Gemita confirman su ruptura en un emotivo directo: "La relación ha acabado de manera sana"

Los streamers TheGrefg y Gemita ha puesto fin a los rumores en un esperado directo conjunto donde han confirmado "lo que todos se imaginaban". Su relación sentimental terminó hace unos pocos meses.

En la emisión, la ahora expareja se han sentado al lado y han mostrado que siguen en buenos términos a pesar de la separación. Han explicado que han necesitado un tiempo para asimilar la ruptura antes de hacerlo público.

Aun así, han hecho hincapié en criticar el acoso que Gemita ha sufrido durante todos los meses de verano, cuando se especulaba cuál era la razón del distanciamiento, siempre especulando con una posible infidelidad de la valenciana.

"Llevamos un tiempo recibiendo muchos comentarios. Cuando dejas una relación no puedes venir al día siguiente en directo y contar que lo has dejado", se han quejado, revelando más tarde que incluso siguieron haciendo directos juntos ocultando la ruptura.

Han defendido que no tiene por qué "hacer partícipe de todo" y menos tener que soportar un duro acoso. "Imaginaos que vuestra madre tuviera que leer miles de comentarios de que si tu hija ha sido infiel, que si tu hija es una no sé qué… Eso, para mí, ha sido lo más desagradable que he vivido", se ha lamentado Gemita.

En el largo comunicado, que se extendió más de media hora, también han reiterado que no "ha pasado nada" relevante que iniciara la ruptura. "Lo que ha ocurrido es lo que pasa con muchas parejas: que la relación se ha enfriado, nos hemos distanciado y ha llegado un momento en el que queríamos cosas distintas", han explicado.

Por eso, aseguran que el cariño "se mantiene". "Seguimos hablando, estamos bien y nos estamos adaptando a no ser pareja", han añadido. Tras pasar unos meses separados, finalmente Gemita ha vuelto a vivir a Andorra, donde se ven de vez en cuando y continúan la amistad.