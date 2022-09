Romeo Santos, en 'El Hormiguero': "Soy fan de Rosalía, es talentosa y sabe lo que quiere"

La música fue la gran protagonista de este miércoles en El Hormiguero con la visita del 'Rey de la bachata', Romeo Santos, que acudió al programa de Antena 3 para presentar su quinto álbum como solista, Fórmula Vol.3.

Además, el cantante estadounidense de origen dominicano comentó con Pablo Motos su colaboración con Rosalía en uno de los temas del disco, El Pañuelo: "Es una mezcla de flamenco y bachata", reconoció Santos.

“Yo soy fan de Rosalía. La visualizo como un unicornio, es muy talentosa, pero sabe muy bien lo que quiere. Es un genio”, reconoció sobre la española.

.@rosalia y @RomeoSantosPage han mezclado el flamenco y la bachata en su nuevo tema “El Pañuelo” #RomeoSantosEHhttps://t.co/xkKHdQxnwQ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 21, 2022

El artista también habló sobre otro de los temas de su disco el que colabora con Justin Timberlake: "No fue fácil convencerle para que cantara bachata", comentó el invitado. "Todavía no me lo creo, sinceramente. Fue un proyecto que salió de mi cerebro y mi corazón", añadió.

El valenciano le preguntó: "¿Es cierto que cuando llegó cambió muchas cosas?". El invitado le contestó que "yo estaba en el estudio viendo cómo era tan detallista y no me lo podía creer, al final terminó dirigiendo el vídeo musical él", explicó Santos.

"Me dijo de montar una coreografía y él terminó enseñándome a bailar bachata, yo solo me muevo y aparento, disimulo porque soy pésimo bailando, tengo dos piernas izquierdas, pero Timberlake es bailarín profesional y lo cogió enseguida", aseguró el cantante estadounidense de origen dominicano.