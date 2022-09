El 061 recibe en dos meses y medio 2.336 consultas relacionadas con salud mental  y conductas suicidas en Cataluña

El pasado 22 de junio, el Departament de Salut de la Generalitat catalana daba a conocer que habilitaba una línea contra el suicidio dentro del teléfono de emergencias 061 Salut Respon. Se habilitó una Taula de Salut Mental para atender casos con un alto riesgo de acabar en suicidio. El 061 ya estaba recibiendo llamadas por casos de personas que expresaban intenciones autolíticas y el año pasado recibió casi 6.000 de estas comunicaciones. En 2021 se registraron 6.529 episodios de conductas suicidas y este año, hasta el pasado 22 de mayo, se han contabilizado 2.986 casos, y 4.962 hasta el pasado 31 de julio.

La línea contra el suicidio del 061 ha gestionado hasta el pasado 30 de agosto (en un plazo de dos meses y medio) un total de 2.336 consultas de salud mental, de las que 1.716 se derivaron a la Taula de Salut Mental y ha atendido una llamada cada hora relacionada con el esta problemática. La Mesa ha gestionado llamadas de media hora de duración de promedio y un 43% se produjeron de noche, entre las 20 horas y las 8 de la mañana. En el 61% de los casos, las personas que pedían ayuda eran mujeres.

El nuevo servicio del 061 contra el suicidio está formado por especialistas en salud mental entre enfermeros, psicólogos y psiquiatras, y está operativo las 24 horas del día los 365 días del año. Atiende no solo a personas con ideas suicidas, sino a familiares o personas del entorno del afectado que detecten conductas de riesgo autolítico. Los operadores del 061 derivan la llamada a la unidad móvil especializada en conductas suicidas y el personal sanitario asiste al usuario.

En caso de extrema urgencia, se moviliza a un equipo asistencial al lugar donde se encuentra la persona para estabilizarla, alejarla del lugar o método suicida y si es necesario, trasladarla a un centro hospitalario para recibir atención y tratamiento.

Es necesario recordar que el 061 no excluye los teléfonos contra el suicidio que también ofrecen el Teléfono de la Esperanza, el 93 414 48 48 y el 682 900 500, y el teléfono de prevención del suicidio del Ayuntamiento de Barcelona, el número gratuito 900 92 55 55. El 061 trabaja coordinadamente con el teléfono de prevención del suicidio 024 del Ministerio de Sanidad del Gobierno.

En 2020, Cataluña registró 527 suicidios, en el 74,2% de los casos, hombres. Es la primera causa de mortalidad en hombres de 15 a 44 años y de mujeres de 15 a 34 años. Y la segunda de muerte no natural en jóvenes de 15 a 29 años

Ahora, el Govern catalán ha dado un paso más en la dotación de herramientas y servicios para combatir esta lacra que provoca 44 muertes mensuales en la comunidad. En 2020, Cataluña registró 527 fallecimientos por esta causa, en el 74,2% de los casos, hombres. De hecho, es la primera causa de mortalidad en hombres de 15 a 44 años y de mujeres de 15 a 34 años. Y la segunda causa de muerte no natural en jóvenes de entre 15 y 29 años. De hecho, el 15,1% de los episodios de conducta suicida los protagonizan menores de edad.

Salut aprobó el año pasado el Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya 2021-2025, el pasado día 14 de septiembre, en el que han participado unos 300 profesionales de diversos ámbitos, entre ellos, asociaciones de salud mental, entidades de familiares y supervivientes, caso de Obertament, y que nace para reducir las tentativas y muertes por suicidio en Cataluña en más de un 15% de cara a 2030 y en más del 20% en los grupos más vulnerables.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, con los carteles de la campaña para dar a conocer el 061 como teléfono de referencia contra el suicidio ELI DON / ACN

Campaña de comunicación para dar a conocer el servicio

En los próximos días se desplegará una campaña en medios de comunicación y en las marquesinas de los autobuses para dar a conocer el teléfono de prevención del suicidio 061 Salut Respon, que incorpora frases que pertenecen a personas que han usado este servicio y que han pedido ayuda expresando frases sobrecogedores y representativas del dolor emocional tan intenso que sienten en ese momento de crisis como "Lo que me pasa no tiene solución"; "Vivir ya no me hace ilusión" o "Sin mí estarían mejor".

🗣 Aina Plaza: "El suïcidi és un tema que ens interpel·la a tots i hi podrem donar resposta si fem actuacions des de tots els àmbits: salut, treball, i mitjans de comunicació, entre d'altres. És un pla molt ambiciós i posa el focus en la prevenció i la lluita contra l'estigma." pic.twitter.com/nk2npBnz7Z — Salut (@salutcat) September 21, 2022

La campaña audiovisual contará con imágenes "duras" a petición de supervivientes y familiares de víctimas de suicidio, que exigían desde hace tiempo que se concienciara a la población de forma tan cruda como se hace con las campañas de tráfico.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha querido transmitir este martes durante la presentación de la campaña el mensaje de que "el suicidio se evita hablando" y compartiendo estas ideas con el entorno familiar y social.

Toda persona que acude a un centro sanitario catalán expresando una conducta autolítica activa el Codi Risc Suïcidi (CRS), que interviene desde 2014 para hacer un seguimiento de estos pacientes. Entre junio de ese año y el 31 de julio de este año, el CRS de Salut ha gestionado los casos de 26.666 personas que han realizado 32.892 conductas suicidas, con un pico de episodios entre los 12 y los 20 años de edad. Estos últimos suelen ser de tipo más "impulsivo" por la juventud del autor y no necesariamente ligados a problemas de salud mental preexistentes.