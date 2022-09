El cómico Agustín Jiménez, nuevo concursante de 'Tu cara me suena 10'

Agustín Jiménez se suma a la nueva temporada de Tu cara me suena. El humorista es uno de los fichajes para la décima edición del concurso de famosos, según avanza Bluper.

Un formato que no le es nuevo al actor, ya que ha participado en el Concierto de Año Nuevo imitando a Luis Miguel. Además, actuó en Tu cara no me suena todavía, la versión de anónimos del talent de Antena3, en la que imitó a Danza invisible.

Licenciado en la RESAD en 1993, Jiménez se formó y trabajó en diversas ramas del arte. En televisión fue guionista de series como Siete Vidas, Casi perfectos y La hora de José Mota, entre otros.

Presentador con programas propios y colaborador en programas de entretenimiento: Diario del Analista Catódico, El Hormiguero, El club de Flo, Splunge, La noche... con Fuentes y cía, Los irrepetibles, Espinete no existe y muchos más.

Además de su obra como actor de teatro, cine y televisión, Agustín Jiménez ha sido articulista con sección propia en la revista Maxim, en el periódico Marca, y en otros magazines. Cuenta con cuatro libros publicados.

La que será la décima temporada de Tu cara me suena va sumando nombres a su lista de concursantes y ya han sido confirmados Anne Igartiburu, Josie, Susi Caramelo, Alfred García, Merche, Andrea Guasch y Miriam Rodríguez.