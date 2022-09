Daniela Santiago revela que tiene adoptadas dos niñas trans: "Soy su referente"

La nueva edición de MasterChef Celebrity ha congregado a unos concursantes que prueba tras prueba demuestran que quieren llevarse el gran premio. Sin embargo, además de elaborar unos platos muy exquisitos, hay algunos como Daniela Santiago que ya se han ganado al público con sus confesiones personales.

La actriz, que dio vida a La Veneno en la serie biopic, ha confesado ante las cámaras del programa un detalle muy importante en su vida que hasta ahora era totalmente desconocido para la sociedad.

Santiago ha desvelado que tiene adoptadas "a dos niñas trans" que, por supuesto, le hacen muy feliz. "Me dicen que para ellas soy su referente y eso es muy bonito", dijo visiblemente emocionada la concursante.

La idea de llegar a ser una pieza fundamental como lo es para ella su madre le ha motivado a tomar esta importante decisión de la adopción. Tiene claro que quiere seguir sus pasos y ser el mejor refugio para las niñas.

Esta es otra prueba más de que Daniela es una persona muy familiar, como ya ha demostrado también con un plato dedicado a su tío. "Con mi tío era pasión. Era verlo y no querer irme de su casa. Me contaba unas historias increíbles. Él era amigo de muchas artistas: Rocío Jurado, Lola Flores, etc... En Mi pequeño mundo (su restaurante) hacían unas fiestas impresionantes", explicó.