Ya sea en redes sociales, en las páginas de sus libros o en sus apariciones en Mujeres y hombres y viceversa, muchos son los que conocen a Tamara Gorro por lo que muestra de su día a día. Sin embargo, la influencer ha compartido ahora una parte que pocos conocen: una foto de adolescente.

La modelo ha abierto su 'baúl de los recuerdos' para mostrar su lado más personal y familiar, y ha rescatado una imagen de sus días en casa de sus abuelos.

"La Gorro y su adolescencia", tituló la imagen que ha compartido este martes. "Fea era un rato, pero quitándole los vestidos y tacones a mi tía, me lo pasaba pipa en casa de mis yayos".

"Venga, confesad: ¿quién no se ha puesto los zapatos de su madre cuando era pequeño?", ha preguntado para concluir, no sin antes confesar que no le da "vergüenza ninguna".

Tamara Gorro ha recibido numerosos comentarios de compañeros que no solo aplaudían su foto, sino que le llevaban la contraria para decir que sí estaba muy guapa.

Pero esta no es la primera vez que muestra una imagen de su pasado, ya que, aprovechando que iba a ser la pregonera de las fiestas de Móstoles de este año, compartió orgullosa una imagen de su infancia en la ciudad madrileña.