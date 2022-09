Se quiera o no se quiera ver, Waterloo lucha contra el olvido. Para Waterloo, normalidad, aunque sea como mal menor, es olvido. De ahí el cuánto peor, mejor. De ahí que no se acepte la mesa de diálogo con el Gobierno. De ahí lo que está pasando ahora, es decir, que Waterloo y su entorno presionen para que Junts rompa la coalición de gobierno con ERC a pesar de que Puigdemont lo niegue en Twitter.

Si Junts tuviera personalidad y no fuera un partido político sin rumbo y en construcción con su secretario general inhabilitado y su presidenta suspendida, no jugaría a lo que le propone un “simple militante de base” y sus palmeros.

La ocurrencia mágica de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) de recuperar la declaración unilateral de independencia (DUI) el segundo semestre de 2023 coincide con los intereses de Waterloo en tanto que presupondría salir de la normalidad.

No hay otra alternativa posible para solucionar el conflicto político que se vive en Cataluña que el diálogo, que significa negociación que, a la vez, significa pacto. No hay otra alternativa y no hay nadie que no lo sepa. Nadie. Y, además, por si fuera poco, todo lo dicho anteriormente en relación con la negociación política debe hacerse sin límites temporales, como se ha hecho en otros países.

Mantener que la independencia de Cataluña, después de lo vivido, se puede conseguir unilateralmente despreciando el contexto, y la correlación de fuerzas es engañar.

Vivir del engaño político es equivalente a la versión más fea del trilerismo, la que se paga con fondos públicos. Debería perseguirse de la misma manera que se denuncia la publicidad engañosa.

El gobierno de Aragonès se tambalea. En estos momentos pasa por sus horas más delicadas. Si los moderados de Junts no logran imponerse a la agitación y propaganda vacía, esta legislatura necesitará de otros apoyos o se tendrán que convocar elecciones.