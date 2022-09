La razón por la que los científicos proponen rociar aerosoles sobre los polos de la Tierra

Un equipo de científicos de la Universidad de Yale, liderados por el experto Wake Smith, ha presentado un programa por el que unos reactores son capaces de volar a gran altitud para rociar partículas de aerosoles microscópicas en la atmósfera a latitudes de 60 grados norte y sur, aproximadamente por Anchorage y el extremo sur de la Patagonia.

La investigación, que se ha publicado en 'Environmental Research Communications', tiene como objetivo idear un proyecto futuro para evitar el deshielo en los polos de la Tierra, que aumenta rápidamente. En este sentido, la inyección de aerosol estratosférico "es una tecnología prospectiva de intervención climática que buscaría reducir el cambio climático desviando hacia el espacio una pequeña fracción de la radiación solar entrante", indican en la investigación.

Una idea para evitar el deshielo

En este sentido, explican los investigadores, el despliegue subpolar "envolvería rápidamente los polos y podría detener o revertir el derretimiento del hielo y el permafrost en latitudes altas". Esto podría retrasar el aumento del nivel del mar en todo el planeta.

"Existe una inquietud generalizada y sensata sobre el despliegue de aerosoles para enfriar el planeta, pero si la ecuación riesgo-beneficio valiera la pena en algún lugar, sería en los polos", subraya Wake Smith en declaraciones recogidas por CienciaPlus.

En el caso de inyectarse a una altura de 43.000 pies, estos aerosoles podrían desplazarse lentamente hacia el polo. Estas inyecciones, añaden en CienciaPlus, se llevarían a cabo de manera estacional en primavera y verano. "La misma flota de jets podría dar servicio a ambos hemisferios, transportando al polo opuesto con el cambio de estaciones".

¿Cómo se llevaría a cabo?

El equipo planea en la investigación el uso de una flota de 125 camiones cisterna militares que son capaces de volar a una altitud elevada para rociar la atmósfera con una nube de partículas microscópicas de dióxido de azufre.

"Parece claro que un programa centrado en enfriar sustancialmente las regiones polares y subpolares del mundo sería logísticamente factible. Esto podría detener y probablemente revertir el derretimiento del hielo marino, el hielo terrestre y el permafrost en las regiones más vulnerables de la criosfera de la Tierra", añaden en el estudio.

No obstante, estas inyecciones de aerosoles podrían tratar "un síntoma del cambio climático", pero "no la enfermedad subyacente". "No es un sustituto de la descarbonización", añade Smith al respecto.