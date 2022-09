Lista de setas comestibles más comunes en los montes españoles

Otoño es sinónimo de setas, un alimento muy deseado en la gastronomía y codiciado por los expertos en micología. La temporada de setas ha comenzado en buena parte de la geografía española por las precipitaciones y las condiciones climatológicas de estas últimas semanas.

¿Qué condiciones son más idóneas para su crecimiento?

Sin duda, la humedad de las lluvias, la bajada de temperatura y la ausencia de rachas de viento son factores claves. Así, "la mayoría de las setas crecen durante el otoño, y el resto en primavera. Salen cuando el sol vuelve a calentar el suelo tras un periodo de lluvias", destaca la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

¿Qué variedades son comestibles?



En cualquier caso, si sales este fin de semana a recolectar este alimento por tu propia cuenta debes tener en cuenta que no todas son comestibles ya que "existe un reducido porcentaje que son tóxicas e incluso mortales", advierten desde la organización. De esta manera, las setas más habituales aptas para su consumo que se pueden encontrar en los montes y en el mercado son las siguientes:

Boletus

Oronja

Setas de cardo

Setas de San Jorge

Angula de campo

Colmenillas

Rebozuelo

Lengua de vaca

Níscalo

Parasol

Cantharellus

Trompeta de lo muertos

Llenegra gris

Pie azul

Pie violeta

Senderuela

Seta de brezo

Falso Boletus

Portobello

Champiñón

Falta seta de cardo

Shiitake

Enoki

Shimeji

Recomendaciones para la recogida de setas



La primera advertencia es que no se deben recolectar aquellos hongos que desconocemos y nunca se tienen que consumir. Por ello, hay que "extremar las precauciones y, ante la duda, no solo no las cojas, sino que ni las toques", indica la OCU.

Por otro lado, es aconsejable evitar la recolecta de setas en los bordes de las carreteras o lugares donde puedan haber sido fumigadas, "puesto que pueden acumular metales pesados y sustancias tóxicas".