La Academia Donda, el colegio católico de Kanye West, es prohibitivo para casi cualquier bolsillo

Ubicada en Simi Valley, en California, la Donda Academy fundada por Kanye West camina, en sus muy primeros compases, por la línea que separa un colegio privado de muy alto standing y una especie de secta, donde los alumnos serán llamados 'Doves' ('Palomas') y donde la oración y el coro cristiano conviven con clases de parkour y de cine. Lo que no cambia, sin embargo, es la enorme cantidad de dinero que cuesta.

Fundada en honor a su madre, fallecida en 2007, la Academia Donda de Ye (el nuevo nombre del rapero, que remite a la palabra más repetida en hebreo de la Biblia, traducida como "Tú") ha dado a conocer el precio de la matrícula por curso y alumno: 15.000 dólares. Eso sí, se añade que el músico ya tiene preparado todo un sistema de becas y ayudas financieras que ya están disponibles para ser solicitadas (y cuyo plazo límite es el 10 de junio de 2023).

Lo curioso es no solo se está buscando todavía personal educativo cualificado que pase el examen de Kanye, sino que el propio proceso de inscripción para el curso 2023-24 sigue abierto. Esto tiene mucho que ver con que el centro, por ahora, únicamente cuenta con cien alumnos: ni siquiera están sus hijos con Kim Kardashian -North, Saint, Chicago y Psalm, de 8, 6, 4 y 3 años, respectivamente- ya que la empresaria no se fía de las prestaciones y duda de que querer que los cuatro formen parte de la primera generación de 'doves'.

Las familias de dos estudiantes ya matriculados han dado, además, algunos datos a la revista Rolling Stone. Entre los más sorprendentes: que los padres han de firmar algo parecido a un acuerdo de confidencialidad con la escuela para que no difundan secretos del centro.

Desde la propia Donda Academy se ha hecho hincapié a la publicación que no es un NDA ('non disclose agreement', lo que firman por ejemplo los empleados de las estrellas para no desvelar secretos), sino más bien un "acuerdo informal" con el colegio.

Este, por cierto, aún no ha recibido la acreditación oficial de las autoridades de California. También porque Kanye quiere que el proyecto se mantenga tan secreto como sea posible, no organizando jornadas de puertas abiertas para que las familias sepan dónde meten a sus hijos ni concediendo entrevistas explicando su plan de estudios.

Todo lo más, lo que aparece en su página web: que el objetivo del centro es formar a la siguiente generación de líderes, pensadores e innovadores haciendo hincapié en que, al acabar, en su currículum académico aparezcan temas como la sostenibilidad, la creatividad o el pensamiento crítico.