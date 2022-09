Mayka Rivera le dedica una polémica peineta a Oriana Marzoli al verla con su ex, Alejandro, en pleno desfile de moda

Coincidieron en un evento de moda y estalló la guerra. Oriana Marzoli y Alejandro Bernardos, por un lado, y Mayka Rivera, por otro, protagonizaron un fuerte encontronazo que este fin de semana ha sido destapado por Socialité.

Enemigas irreconciliables desde hace tiempo, el origen de la enemistad entre Oriana y Mayka es, de hecho, la relación de la venezolana con el ex de la concursante de La isla de las tentaciones.

Ella lo niega y dice que solo son amigos, a pesar de que su entorno asegura que la joven y Alejandro "se están conociendo".

Eso de ser solo amigos parece no creérselo del todo Mayka, a quien no le sentó nada bien ver a su ex junto a Oriana en el desfile de moda de la diseñadora Paloma Suárez. Incluso le dedicó una polémica peineta. También se ve, en un vídeo grabado por un testigo, cómo Mayka advierte a ex: "Te vas a cagar", le dice desde la otra punta del salón.

Mayka, haciendo la peineta. MEDIASET

Por su parte, Oriana aclaró que ella no ha tenido un desencuentro con Mayka, y que, simplemente, "ella es celosa" y no le gustó verlos juntos.