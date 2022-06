Mayka Rivera, de 'La isla de las tentaciones', explica el motivo de por qué ha decidido quitarse sus tatuajes: "Me veo muy macarra"

Mayka Rivera se está sometiendo a varios cambios en su vida. Y es que tras haber retomado su relación con Alejandro Bernardos, la que fuera concursante de La isla de las tentaciones ha decidido realizarse un cambio estético.

Esta vez no se trata de ninguna operación. La influencer se está quitando los tatuajes que tiene por todo su cuerpo. Según ha explicado en su último vídeo de Mtmad, aunque le gusten, no se ve con ellos y le molestan.

El primero que ha decidido quitarse es el tigre que tiene en el brazo: "Me he dado ya la primera sesión, es un procedimiento lento, pero me han dicho que en unas cinco sesiones está fuera".

Ha asegurado que se ve "muy macarra" con ellos y que a la hora de ponerse ciertas prendas de ropa, no le convence cómo le quedan. "De momento, los pequeños no me molestan tanto, pero me los iré quitando poco a poco", explica la murciana.

No es la primera que decide someterse a estas sesiones de láser para borrarse los tatuajes. Compañeras de profesión como Oriana Marzoli y Steisy también han pasado por este "borrón y cuenta nueva".