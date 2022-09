La reconciliación que no fue: Guillermo y Harry entraron juntos, pero se fueron por separado tras la vigilia a Isabel II

Tras la muerte de Isabel II, los príncipes Guillermo y Harry se han esforzado por mantener una imagen de unidad que hacía tiempo que no se veía tras el distanciamiento de los hermanos. A pesar de haber pasado más tiempo juntos esta semana que en muchos años, los expertos no creen que los príncipes estén cerca de reparar su relación y apuntan a que todo sería un mero formalismo.

El pasado fin de semana, ambos salieron a saludar a la multitud congregada en Windsor, y no lo hicieron solos: junto a ellos estaban sus esposas, la duquesa de Gales, Kate Middleton, y la duquesa de Sussex, Meghan Markle. Esa imagen de unidad se repitió este sábado en la vigilia que los ocho nietos de la reina Isabel II mantuvieron en la capilla ardiente de la monarca.

Este aparente acercamiento quedó al descubierto al finalizar dicha vigilia, ya que los hermanos decidieron tomar caminos separados y no viajar juntos en el mismo automóvil.

Tal y como recoge Daily Mail, el príncipe de Gales se fue a casa desde Westminster Hall con su primo mayor, Peter Phillips, que según el diario británico ha actuado como "amortiguador" de la tensión entre ambos hermanos.

Por su parte, el príncipe Harry salió del Parlamento en limusina acompañado por su prima Zara Phillips.

Roya Nikkah, experta en la casa real británica, afirmaba en The Sunday Times que los hermanos coincidieron el pasado jueves con motivo del 38 cumpleaños de Harry, pero que tan solo hablaron a través de la ventanilla del coche, lo que ha calificado como uno de los "momentos incómodos" tras la muerte de Isabel II.

Según apunta un amigo de los hermanos, "las apariciones conjuntas requieren esfuerzo. Hubo un entendimiento de que 'necesitamos mostrar solidaridad', no solo 'necesitamos hacer esto porque es nuestro deber'. Pero no creo que vaya mucho más allá de eso", ha señalado, ya que "ha habido algunos momentos incómodos esta semana". En su opinión, esta fuente próxima a Guillermo y Harry descarta que la reconciliación esté a la vista: "Definitivamente, no tengo la sensación de un acercamiento significativo más profundo o la sensación de que las cosas se arreglarán", concluye.