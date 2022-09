Siro López contra Pedrerol por el comentario racista sobre Vinicius en 'El Chiringuito': "Un fenómeno a la hora de fichar colaboradores"

Las palabras de Pedro Bravo sobre Vinicius en 'El Chiringuito' del jueves siguen generando polémica. "Cuando tú metes un gol al contrario, si quieres bailar samba te vas al Sambódromo, a Brasil. Aquí lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono", dijo el presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF), criticando así cómo celebra los goles el jugador del Real Madrid. Estas afirmaciones han sido calificadas de racistas y el último en pronunciarse al respecto ha sido el periodista Siro López.

"Uno utiliza expresiones racistas para hablar de celebraciones, otro dice que va a salir a atizar con la barra del coche a algún catalán que se encuentre por la calle, tres han estado o están en la cárcel. Otra cosa no pero el tío es un fenómeno a la hora de fichar colaboradores!!!", ha comentado a través de su cuenta de Twitter en referencia a Josep Pedrerol, presentador y director de 'El Chiringuito'. López fue colaborador del programa pero acabó marchándose y desde entonces no hay una buena relación entre ambos.

El tema ha provocado la reacción del propio club blanco, que ha emitido un comunicado para defender a su futbolista. El equipo asegura que ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para emprender acciones legales contra cualquiera que vierta expresiones racistas hacia sus jugadores.

Pedro Bravo acaba de llamar mono a Vinicius.#ChiringuitoDerbi

¿Debe seguir en el programa?

🔃 Si

❤️ No pic.twitter.com/i1imkCGXjr — CHIRINGUITO SHOW (@ShowChiringuito) September 15, 2022

"El Real Madrid C. F. rechaza todo tipo de expresiones y comportamientos racistas y xenófobos en el ámbito del fútbol, del deporte y de la vida en general, como los lamentables y desafortunados comentarios dirigidos en las últimas horas contra nuestro jugador Vinicius Junior", apunta y muestra todo su cariño y apoyo al brasileño, "que entiende el fútbol como una actitud ante la vida desde la alegría, el respeto y la deportividad".

Vinicius también se ha manifestado en sus redes sociales. "'Mientras el color de la piel sea más importante que el brillo de los ojos, habrá guerra'. Tengo esa frase tatuada en mi cuerpo. Tengo ese pensamiento permanentemente en mi cabeza. Esa es la actitud y la filosofía que intento poner en práctica en mi vida", asegura. "Dicen que la felicidad molesta. La felicidad de un negro brasileño victorioso en Europa molesta muchísimo más. Fui víctima de xenofobia y racismo en una sola declaración. Pero nada de eso empezó ayer", continúa.

"Hace semanas empezaron a criminalizar mis bailes. Bailes que no son míos. Son danzas para celebrar la diversidad cultural del mundo. Acéptenlo, respétenlo. Yo no voy a parar. Vengo de un país donde la pobreza es muy grande, donde la gente no tiene acceso a la educación… y en muchos casos, ni comida en la mesa!", agrega y concluye con un aviso: "No dejaré de bailar. Ya sea en el Sambódromo, en el Bernabéu o donde sea".

Ante el aluvión de críticas recibidas, Bravo ha pedido disculpas por sus palabras: "Quiero aclarar que la expresión 'hacer el mono' que he mal utilizado para calificar el baile de celebración de los goles que hace Vinicius lo hecho de manera metafórica ('hacer tonterías'). Como mi intención no ha sido ofender a nadie pido sinceramente perdón. Lo siento¡!".