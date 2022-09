Grison y la mentira de sus retoques estéticos: "La gente que se haya sentido engañada, que os den por..."

La sexta temporada de La Resistencia comenzó con un Grison deformado por unos supuestos retoques estéticos en la cara: "Me he puesto un poco de ácido hialurónico, pero como me lo he hecho hace poco se irá bajando y asentándose", afirmó el pasado lunes.

"No estoy bien. Me ha bajado un lado, pero el otro, aún más. Igual me voy y es el primer día que me cojo la baja. No puedo ni hablar", reconoció el miércoles con media cara como descolgada.

Incluso le llegó a contar al invitado de aquel día, Karra Elejalde, que se había gastado 6.500 euros en hacerse esos retoques faciales. Pero todo resultó una broma del equipo del programa de Movistar Plus+.

Este jueves, al lado de Ricardo Castella no estaba el especialista en beatbox, sino que apareció Miguel Sebastián, el conocido pianista de Cine de Barrio.

𝗟𝗮 𝘂́𝗹𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗲𝘃𝗼𝗹𝘂𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗚𝗿𝗶𝘀𝗼𝗻



Nadie vio venir este final a la saga del botox pic.twitter.com/w81d1NX338 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 15, 2022

Y es que el lunes, entre bromas, tanto Castella como Broncano compararon a Grison con el televisivo músico y este jueves lo comprobaron en directo: "Parecéis padre e hijo", señaló el presentador entre risas al verles juntos.

Pablo Sebastian le está haciendo spoiler a Grison. pic.twitter.com/PakfEPNp4l — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 15, 2022

Al final, Grison se dirigió a cámara y dijo: "La gente que se haya sentido engañada, que os den por culo chavales", concluyendo con el tema de sus falsos retoques estéticos que tanto habían dado de que hablar y que se trataba de un gran trabajo de maquillaje.