Grison sorprende en 'La Resistencia' con sus retoques estéticos

Antes de comentar todas las novedades de su sexta temporada y de recibir a Quevedo, el invitado de este lunes, Broncano saludó a Ricardo Castella y Grison, los músicos del programa de Movistar Plus+.

Pero no pudo evitar destacar el cambio físico que había sufrido el especialista en beatbox, que apareció con la piel más estirada y un labio hacia abajo.

"¿Qué te pasa a ti?", le preguntó el conductor del programa a Grison. Antes de que contestara, Castella señaló: "Es un pequeño paseo por el Museo de Cera. Es 'Grison Beatbotox'".

Grison, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

El músico le confesó que "me he puesto un poco de ácido hialurónico, pero como me lo he hecho hace poco se irá bajando y asentándose. Estoy guapo".

"Ricardo, yo no puedo trabajar así, si hasta los ojos se los ha puesto hacia arriba. ¿Esto lo sabíais?", afirmó el presentador. Pero tras escucharles, Grison les dijo antes de continuar con el primer programa de la temporada: "Me estáis hundiendo en la miseria?".