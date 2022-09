Jorge Javier Vázquez anuncia su regreso a Telecinco con una foto retocada y las redes lo compara con Carmen de Mairena

Tras las vacaciones, los programas y presentadores regresan a televisión. Joaquín Prat, Pablo Motos o Susanna Griso ya están en sus puestos, y el próximo en hacerlo es Jorge Javier Vázquez.

El catalán no aparecía en Telecinco desde el 30 de julio, con el final de Supervivientes 2022, y era uno de los pocos que aún no había vuelto, provocando multitud de habladurías sobre su continuidad en la cadena. Pero él mismo ha confirmado que ya regresa, y lo ha hecho a través de sus redes.

"¡Oye, que ya vuelvo! Vuelvo el lunes 19. Tengo muchísimas ganas de volver a compartir otra vez un montón de momentos con vosotros", ha anunciado este miércoles con un vídeo de Instagram. "Vuelvo el 19 porque es la fecha que había pactado con la cadena, no porque haya suspendido mi vuelta o por el susto de Perú".

"Vuelvo más gordo. Después de un mes y medio de vacaciones, ¿qué queréis?", ha añadido. "Vuelvo más gordo, así que podéis empezar a ensayar calificativos. Me encantaría hipopótamo, porque yo, desde que he visto a hipopótamos de cerca, no creo que sea un insulto".

Vuelvo a currar el lunes 19. Vuelvo nuevo, soy otro. ¡Qué ganas de volver a veros! pic.twitter.com/YStY05JQav — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) September 14, 2022

Utilizando una imagen del vídeo con un filtro, el presentador ha anunciado en Twitter la fecha de su regreso. "Vuelvo nuevo, soy otro", ha escrito. Y lo ha hecho a modo de ironía, pues se le ve con los labios y los pómulos hinchados como si se hubiera hecho alguna intervención quirúrgica, aunque en realidad se trata de un efecto aplicado a la foto.

Estela Reynolds cuando coincidió con la Cantudo en el revisionado de Desembraga a fondo. pic.twitter.com/dConfSAVV5 — 𝙳𝚊𝚗𝚒𝚎𝚕𝚒𝚝𝚛𝚘 (@ayquillomecanza) September 14, 2022

Rápidamente, los tuiteros han empezado a bromear con su foto para compararle con algunos rostros conocidos con ese aspecto, como Estela Reynolds en un capítulo de La que se avecina, Carmen de Mairena o los creadores de contenido que usaban vasos de chupito para inflamarse los labios.