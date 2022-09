Por Andalucía acusa a Podemos de "quebrar la confianza" en el grupo mientras la Mesa del Parlamento acepta el relevo de los morados

"No hay ruptura, pero sí una quiebra de confianza". Así se ha referido este miércoles la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, a las tensiones internas que se están viviendo en el seno interno de la coalición de izquierdas tras el relevo en la Mesa del Parlamento de la diputada de Podemos Alejandra Durán. Un relevo que el máximo órgano de la Cámara ya ha confirmado, por lo que será Esperanza Gómez, presidenta de Más País Andalucía, quien sustituya a Durán.

La que fuera candidata de la coalición a la Presidencia de la Junta ha confirmado en rueda de prensa que los tres diputados de Podemos que forman parte de la alianza retiraron por su cuenta de la Mesa un escrito presentado por la propia Nieto para nombrar a Esperanza Gómez portavoz adjunta de Por Andalucía, algo que, según Nieto, los morados conocían desde el pasado 1 de agosto, aunque nunca se mostraron conformes con la decisión. Asimismo, ha señalado la portavoz, Podemos no retiró del máximo órgano el reglamento interno del grupo que el resto de los miembros de la coalición sí querían paralizar al haber diferencias sobre su contenido.

"Esto es grave, un cortocircuito que no es razonable", ha manifestado Nieto, que considera un "error" por parte de Podemos haber actuado al margen de unas "reglas del juego y de unas normas" acordadas, ha dicho, por las seis organizaciones de la coalición, para "permitir que todas participaran en igualdad de condiciones en la toma de decisiones".

Unas normas, ha reiterado en varias ocasiones, firmadas también por la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge. En este punto, Nieto ha manifestado no saber "a qué intereses puede responder" todo lo sucedido, "pero sí sé que son completamente ajenos a Andalucía". Por tanto, ha incidido, "Podemos se equivoca se está respondiendo a unas claves con una lógica ajena".

Nieto, optimista

Tras aclarar que la formación morada "ha faltado a muchísimas de las reuniones" que sí han mantenido el resto de grupos de Por Andalucía, lo que no ha sido óbice para que "recibieran toda la documentación e información" de las mismas, Nieto ha recalcado que "no estar de acuerdo con una decisión no te permite el derecho a veto, que es lo más antidemocrático que existe".

En todo caso, la portavoz de Por Andalucía ha rechazado que exista una "ruptura" interna, y se ha mostrado "convencida de que todo se va a resolver", porque "Podemos se ha dado cuenta de que se ha equivocado".