Quién es Santiago Alarcón, el actor al que relacionan con Shakira

Otra polémica se desata en el entorno de Shakira. Un joven de origen colombiano ha explicado a los medios de comunicación que es el supuesto hijo secreto de la cantante y del actor Santiago Alarcón.

Según ha sabido el programa Ya es mediodía, este joven habría escrito por WhatsApp al actor colombiano para informarle de que él era el hijo secreto que tuvo con Shakira. No obstante, Santiago Alarcón ha desmentido tal información y ha denunciado la situación.

"El muchacho asegura que lo entregué en adopción en 1992 y me pidió 835 millones de pesos. Resulta que él asegura que su mamá, ustedes, no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco", detalla el actor en un vídeo.

"Estoy siendo víctima de acoso y de extorsión"

De hecho, el propio Santiago Alarcón ha negado en rotundo que esto sea cierto y, además, ha alegado que ni siquiera conoce personalmente a Shakira. Pero, ¿quién es este actor y cómo ha sido su carrera? Santiago Alejandro Alarcón es originario de Colombia, concretamente de Medellín, y es conocido popularmente por haber sido protagonista en la serie El man es Germán, de RCN Televisión.

Comenzó su carrera profesional como actor en 1998, tras aparecer como personaje extra en la telenovela Amores como el Nuestro. Desde este año y hasta 2004 apareció en Expedientes Juan Manuel interpretando al personaje de Santiago y en 2004 interpreto papeles en diversas series de televisión, como La viuda de la mafia, Te voy a enseñar a querer y Casados con hijos.

Respecto a sus últimos trabajos, el actor interpretó a Santiago en 2021 en Hombres de Dios. Además, es el presidente de la Asociación Colombiana de Actores (ACA).

El actor ha difundido un vídeo a través de su perfil de Instagram por estar siendo "víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: 'hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó', pero no le presté atención", relata.