El táper más vendido de Amazon viene en 'pack' de tres y es apilable para no ocupar espacio en el frigorífico

El espacio en la nevera no suele sobrarnos. Ya sea porque acabamos de hacer la compra mensual o semanal (¡cada uno, como mejor se organice!) o porque el caos reina entre los alimentos que tenemos, es habitual abrir la nevera y tener que dedicar unos cuantos minutos a dar con el producto que buscamos o a intentar hacer hueco a alguna nueva adquisición. Una cuestión que, todo sea dicho, no solo nos hace perder tiempo: una mala distribución puede hacer que desperdiciemos más comida al olvidarla al fondo del frigorífico o al no conservarla como requiere. Pero, esto tiene una fácil solución y en 20deCompras os la queremos acercar para que la cesta de la compra nos salga rentable (¡y dejemos de tirar alimentos!).

En el catálogo de Amazon, después de rastrear las mejores opciones al mejor precio, hemos encontrado una nueva modalidad de táper que nos ha encantado y, creemos, que te va a ocurrir lo mismo. En pack de tres, podemos disfrutar de tres recipientes herméticos y apilables que, al encajar a la perfección entre sí, nos permiten aprovechar mejor el espacio disponible. Un invento todoterreno que ya es el más vendido de su categoría en la web del gigante de las compras online y, además, está al alcance de todos los bolsillos, pues por menos de 12 euros te los llevas a casa.

Este juego de táperes nos permite ahorrar espacio. Amazon

Ideados para la conservación de embutidos, fiambres, quesos y otros alimentos ya cortados, estos recipientes con más de 2.000 valoraciones en Amazon son todo lo que necesitas para organizar la nevera de casa. Cuentan con un pensado diseño que permite apilarlos para que, en una sola columna, podamos distribuir alimentos perecederos que aguantan mejor cuando los guardamos en recipientes herméticos. Al ser transparentes, permiten que en un simple vistazo podamos ver todo lo que incluyen, para que así podamos darles salida antes de que caduquen.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.