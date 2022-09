Una tabla para cada ingrediente en el mínimo espacio: el invento de Amazon de 30 euros que va a cambiar tu forma de cocinar

En la cocina, un buen plato no solo depende de lo habilidosos que seamos entre fogones. También de la calidad de las herramientas con las que contemos en casa. Y si no, que se lo digan a los que más saben: ¡incluso el sabor y la textura de una clásica tortilla de patatas puede cambiar si no contamos con una buena sartén! Un argumento de suficiente peso que nos empuja a invertir en utensilios y pequeños electrodomésticos de lo más variado para intentar que cada receta sea la mejor que hayan probado nuestros comensales. Pero, antes de perder la cabeza entre estuches de silicona, freidoras sin aceite o sandwicheras tres en uno, ¿por qué no revisas que los materiales más básicos, como las tablas de cortar, estén en buen estado?

La mayoría contamos en casa con una sola tabla (y, sí, vieja) sobre la que cortamos todo, sin tener en cuenta ni las necesidades de los diferentes alimentos ni la contaminación cruzada que podemos ocasionar en todos nuestros platos. Un error de principiante que debemos atajar cuanto antes y desde 20deCompras sabemos cómo hacerlo por menos de 30 euros: hemos encontrado en el catálogo de Amazon un set de cuatro tablas (para carne, pescado, verduras u hortalizas y para alimentos ya cocinados) que se almacenan en un pie común tan útil como estrecho que nos permite guardarlas en cualquier rincón con comodidad. ¿Quieres descubrirlas?

Este set incluye cuatro tablas y su organizador. Amazon

Este set está compuesto por cuatro tablas de cortar de buen tamaño (21,5 x 31,5 centímetros) destinadas a diferentes usos culinarios: cada una de ellas está señalada con una pestaña ilustrada en la que se especifica para qué debemos utilizarla (para carne, pescado, verduras u hortalizas y para alimentos ya cocinados). Una diferenciación necesaria entre fogones, aunque luego todas tienen en común el hecho de estar fabricadas de materiales de calidad, libres de BPA y por ser compatibles con el lavavajillas. No obstante, nuestra característica favorita es la base común que incluyen para almacenarlas todas sin perder orden y espacio, pues incluye en la parte posterior unas rejillas de ventilación que permiten que el aire circula de manera natural y evitan el crecimiento de microorganismos nocivos para la salud.

