Aaron Carter entra en rehabilitación tras perder la custodia de su bebé de 9 meses

Aaron Carter quiere poner remedio a sus adicciones. El artista, padre de un bebé de 9 meses, ha desvelado que pasa por uno de los peores momentos de su vida y que asiste voluntariamente a un programa de rehabilitación con el fin de recuperar a su hijo Prince.

"Es un programa de abstinencia y trabajo con un orientador privado. Hago terapia de grupo, clases sobre paternidad, cursos contra la violencia doméstica, estoy certificado en primeros auxilios y haciendo muchas cosas diferentes a la vez", desveló el cantante a The Sun, medio con el que contactó mientras estaba de compras con su pareja y madre del niño, Melanie Martin, con la que vive una auténtica montaña rusa.

Según contó Carter, la orden judicial ordena que su suegra sea quien tenga la custodia del bebé hasta que se solucionen los problemas de violencia doméstica y consumo de drogas que tiene la pareja.

Sobre el programa de rehabilitación, cuenta el artista, espera que le ayude a controlar los "desencadenantes" que lo hacen querer fumar marihuana. "La razón principal por la que me inscribí en el programa Lionrock Recovery es para que me ayudaran con la hierba. Ya no quiero fumar más. Realmente no necesito hacerlo", sostiene Carter, que niega que haya sido adicto a los medicamentos recetados.

Además, indica que asiste al programa porque quiere que su hijo "vuelva". Aaron y Melanie son padres de Prince, nacido a finales de noviembre. Según denunció ella a principios de año, el cantante llegó a agredirla físicamente tras descubrir que había estado hablando con otro hombre durante su ruptura, algo que siempre negó el artista. Al tiempo, Melanie confesó que se había inventado esas afirmaciones "falsas".