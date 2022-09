El colaborador de Telecinco Suso Álvarez está estudiando Psicología, algo que él mismo se encarga de recordar cada poco tiempo en sus apariciones televisivas y también por redes sociales.

Así ha sido hace poco, cuando subió una serie de stories a su Instagram celebrando sus aprobados en los últimos exámenes que ha hecho.

"Hoy es de los días más felices de este verano. Me acaban de dar las notas de la universidad y... ¡he aprobado todos los exámenes presenciales! ¡No puedo estar más feliz!", decía el joven, que aparecía junto a su novia y su madre compartiendo la noticia.

"Vamos a brindar, que he aprobado. Camino de tercero, ahí lo dejo", añadía el joven sobre el curso al que accederá ahora. Suso considera que estos estudios son un plan alternativo a su trabajo en televisión, tal como él declaró en el pasado.

"Me fui muy pronto del instituto y asociaba estudiar a aquellos que tenían poca vida social o eran empollones. Cualquier persona con ganas y pasión puede lograrlo. Es cuestión de constancia. En mi caso, si no consigo algo en dos horas lo hago en cinco, pero lo consigo [...] Estoy orgulloso de lo que he conseguido y me queda por conseguir", decía en una entrevista a Outdoor.