Sindicatos critican a publicación "por sorpresa" dun decreto de mobilidade de funcionarios "paralizado" desde 2019

Así o sinalan portavoces de CSIF, CIG, UXT e CC.OO. en declaracións a Europa Press. Ao redor de finais de 2018 houbo negociación pero o texto foi rexeitado polas centrais que conformaban a mesa.

Desde a central nacionalista, Alexandre Prieto explica que o decreto regula unha cuestión relacionada a xefes de servizo e xefes de sección (parte destes colectivos) pola cal serán nomeados a través de concurso específico -hai tempo facíase por libre designación-.

Pero este concurso específico "inclúe unha entrevista", o que reproban todos os sindicatos, ao considerar que abre a porta a "a subxectividade" e a "a dependencia dos superiores", xa que "noméanche durante cinco anos", en palabras de Prieto.

Con todo, os portavoces do catro organizacións lamentan a "oportunidade perdida", ao "deixar sen regular unha cuestión como as comisións de servizo, que serven para o enchufismo", segundo Prieto.

"NUN CAIXÓN"

En nome de CC.OO., Juanjo Rodríguez subliña a "sorpresa" dun decreto publicado "case con aleivosía", tendo en conta que as alegacións realizadas pola organización "son de setembro de 2018". "Quedou parado nun caixón e non chegou até agora", chama a atención.

Os sindicatos atópanse por iso examinando o texto de forma pormenorizada, e Comisións avanza que trasladará a súa parecer ao departamento autonómico.

"Pero é máis do mesmo", adianta Rodríguez, sobre un decreto que "non vén modificar o que a lei de emprego de 2015 establece" e "non entra a regular as comisións de servizo" como reclaman as centrais, para "que non sexan unha adxudicación dun posto a dedo", máis aló de establecer "que haberá que facer unha proposta motivada".

No referente ao concurso específico para xefaturas de servizo, "un dos puntos máis polémicos é que tendo en conta que se daban con discrecionalidad", o feito de que agora se dea "un 20% da puntuación a desempeñar" ese posto implica, na súa opinión, un "privilexio a esas persoas". E "tampouco se entra a regular o concurso aberto", agrega.

"OPORTUNIDADE PERDIDA"

Pola súa banda, Lino Díaz (UXT) ve "unha oportunidade perdida" e menciona numerosos aspectos que foron reclamados polo seu central, pero "non atendidos" pola administración, relativos a interinidades e conciliación, entre outros ámbitos.

CSIF fai fincapé en que a Xunta "excluíu" aos sindicatos do procedemento para avaliar as comisións de servizo e non incorpora unha "baremación obxectiva" aos concursos específicos, segundo o seu responsable José Francisco Sánchez Brunete.