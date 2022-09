Alexelcapo habla con Jordi Wild sobre su impresionante cambio físico: "En enero pesaba 130 kilos y ahora peso 87"

Alexelcapo, tras un año de cambios, ha acudido como primer invitado de la nueva temporada de The Wild Project, programa de Jordi Wild, para hablar de su impresionante cambio físico que ha estado compartiendo en los últimos meses en sus redes sociales.

El streamer no ocultó a principio de 2022 su deseo de comenzar a cambiar sus hábitos alimentarios y de ejercicio con el objetivo de poder cambiar al fin su físico, después de muchos años deseándolo.

Muchos meses después, se ha convertido en uno de los mayores defensores de lo que hace nada odiaba. Tanto en Twitter, como en su entrevista con Jordi Wild, ha instado a todos los que tengan sobrepeso a comenzar su camino cuanto antes.

Hoy es uno de esos días que necesito verlo porque joder, que duro es esto a veces 🥲 pic.twitter.com/guVtKAMg34 — Alexelcapo (@EvilAFM) September 9, 2022

En el programa ha señalado que ha conseguido perder casi 50 kilos desde que "en enero de este año" vio en la báscula que pesaba 130 kilos. "Era una locura, ahora estoy en 87 kilos".

Un camino que empezó después de conseguir pasarse el videojuego Sekiro entero en un mismo día sin recibir ningún golpe, lo cual utilizó como símil. "Muchos se lo toman a broma, pero me costó conseguirlo tres meses y conseguí hacerme a la mentalidad de 'no me rindo'", ha explicado.

Entonces, empezó a andar. Un pequeño gesto que para su cuerpo ya supuso mucho esfuerzo y que le ayudó a llegar a la siguiente fase de ahora: montar en bici una hora al día y recorrer 30 kilómetros. Algo que se toma como una "penitencia", "mirando solo a una pared blanca".

"Hay gente que me dice que es insano, pero yo siento que estoy pagando las deudas de las malas decisiones de los últimos 20 años", ha declarado. "Hay días que no me apetece y me rio en mi casa y me digo: '¿quieres volver a pesar 130 kilos? Yo no quiero'".

"Yo siempre seré gordo, yo me he pasado toda mi vida siendo gordísimo y mirarte en los reflejos y no gustarte, no ir a planes de piscina... son cosas que llevaré conmigo toda mi vida", ha añadido, asegurando que igualmente está más feliz que nunca.