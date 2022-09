Isabel Rábago reconoce que retoca sus fotos en redes sociales: "Si me levanto a las ocho de la mañana, pues me meto un filtro"

La mayoría de los personajes públicos sufren críticas o acoso a través de redes sociales, Isabel Rábago no es inmune a ellos, a pesar de la periodista ha declarado que no les da ninguna importancia.

La exconcursante de Supervivientes 2015 se ha mostrado tajante con respecto a su pensamiento sobre los haters: "No te voy a dar a ti el poder de que algo que tú, que no me conoces, no sabes ni cómo soy ni cuál es mi trayectoria y me ves solamente en una pequeña pantalla, de crearme a mí inseguridades".

Además, la colaboradora de Ya es mediodía no renegó, ni mucho menos, de sus retoques fotográficos en redes sociales: "Alguna vez utilizo un filtro, si me levanto a las ocho de la mañana con una cara, así, pues me meto un filtro, pero un filtro normal".

Eso sí, ha querido remarcar que los tipos de retoques que utiliza no alteran de forma considerable su aspecto físico: "No un filtro de: ¿Señora, usted quién es? Además, a nosotros se nos ve en la tele".

La gallega también ha manifestado su opinión sobre el miedo al envejecimiento y lo poco que lo sufre: "Hay veces que dicen: ¿Volverías atrás? Y yo digo: No. Yo soy mis años pasados, porque si volviese y cambiase algo, no sería yo".