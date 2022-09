Después de la muerte de la Reina Isabel II de Inglaterra el pasado jueves en su residencia vacacional de Balmoral, su hijo, el Príncipe Carlos, ha sido coronado como el Rey Carlos III. Sin embargo, a pesar de que desde la muerte de su madre ya es oficialmente el nuevo monarca, la ceremonia de coronación será celebrada el próximo año, en el marco de lo que se conoce como la Operation Golden Orb (Operación Orbe de oro), la cual será más pequeña, corta y económica que la de la difunta reina, según han confirmado diversos medios británicos.

En el evento, que ha sido planeado desde hace varios años, Carlos será coronado junto a su esposa Camila después de que la Reina Isabel II manifestara el pasado febrero durante su Jubileo de Platino su deseo de que a Camila se le otorgara el título de Reina Consorte después de su fallecimiento.

De acuerdo con el protocolo real británico, los detalles de la coronación de los sucesores al trono no son revelados de antemano por respeto al monarca reinante. Por este motivo, desde la muerte de la reina se han empezado a revelar ciertos detalles que más adelante serán confirmados.

Un acto que "refleje la diversidad étnica"

De acuerdo con la información publicada en el diario británico The Telegraph, la ceremonia de coronación será llevada a cabo en la próxima primavera o verano, en fechas similares a la coronación de la Reina Isabel II. La monarca fue entronada el 3 de junio de 1953, dieciséis meses después de la muerte de su padre, el Rey Jorge VI, quien falleció el 6 de febrero de 1952.

Sin embargo, a diferencia de la ceremonia de su madre, se prevé que la coronación de Carlos III sea más corta, pequeña, económica y más moderna. De acuerdo al medio británico citado, el Rey también ha insistido en que la ceremonia represente las diferentes creencias y comunidades del país y que refleje la diversidad étnica del actual Reino Unido.

El acto incluirá el juramento de coronación exigido y muchas de las ceremonias que se apreciaron en el servicio de Isabel II, como la unción con el aceite consagrado, la entrega del orbe y la entronización. Carlos, al igual que Isabel, será coronado con la corona de St. Edward, hecha de oro sólido y con más de 400 piedras preciosas incrustadas, incluyendo zafiros y rubíes.

6.000 invitados menos

Se cree que al servicio asistirán un máximo de 2.000 invitados, un cuarto de los 8.000 que fueron invitados a la coronación de su madre en 1953. También se espera que acudan un menor número de miembros de la familia real. "No me sorprendería ver solamente a Carlos y a Camila y a Kate y a Guillermo con sus hijos en el balcón del Palacio de Buckingham después de todo", según reveló una fuente al periódico The Daily Mail.

Camila se convertirá en la primera reina consorte investida desde 1937. Será entronada con la corona de platino elaborada para la coronación de la Reina Madre Elizabeth, la cual posee más de 2.800 diamantes incrustados. Entre ellos, se encuentra el controvertido diamante Koh-i-Noor o "Montaña de la Luz". La piedra, de 105 quilates, fue obsequiada a la Reina Victoria por el Sultán del Imperio Otomano en 1856, pero muchos creen que fue robado de la India.

Cambios radicales

"La ceremonia de coronación, una ocasión de esplendor y celebración, pero también es una ceremonia religiosa solemne, se ha mantenido esencialmente igual desde hace 1.000 años", según destaca la página web de la familia real. En los últimos 900 años, la ceremonia se ha celebrado en la Abadía de Westminster, en Londres y el servicio ha sido llevado a cabo por el Arzobispo de Canterbury desde la conquista normanda en 1066.

Los nuevos planes del rey marcan un cambio radical desde la coronación de la reina, quien fue acompañada por 8.000 invitados hasta la abadía mientras 40.000 soldados realizaban un desfile. La ceremonia, la primera de la historia en ser televisada, duró más de tres horas y la reina se cambio de ropa en varias ocasiones.

Próximamente será designado el Comité de Coronación, compuesto por consejeros privados, el cual se hará cargo de los preparativos del evento. Sin embargo, es probable que esto ocurra un mes después de la muerte de la reina Isabel II.